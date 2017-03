Beto Casella a través de su programa, Bendita, sacó al aire un informe en el que se evidenciaba cierta abstracción de Cormillot en Cuestión de Peso. Tras ver el informe, el galeno se descargó en Twitter y originó un escándalo.

"No estoy distraído. Me aburre el programa. Su contenido y publicidades no tienen que ver con la idea original", arrancó su descargo.

"Estoy viendo cómo terminar pronto. Es una vergüenza por la que ofrezco disculpas al público y a los que padecen sobrepeso", escribió luego.

"Pido disculpas a mis colegas, autoridades de salud, sociedades y organizaciones científicas relacionadas con el tema", comunicó finalmente.

No estoy distraido.Me aburre el programa,su contenido y publicidades no tienen que ver con la idea original. https://t.co/pOf8Id2jLa

Tras la serie de mensaje de Cormillot, este jueves, Fabián Doman, conductor del ciclo, salió con todo a intentar tapar la balacera disparada por el médico.





"Alberto me manifestó que está molesto. Siente que no se pueden dar ayudas a los televidentes, conocimientos, información y datos que puedan ayudar, no sólo a bajar de peso, sino a la salud en general. Eso es básicamente todo lo que hablamos", contó.





En este marco, a poco de finalizar el programa, Alberto Cormillot salió al aire y dialogó con Doman. "No estoy conforme con el balance que hay con el reality y los consejos que se le pueden dar a la gente. Hay mucha pelea y eso no permite dar un mensaje, que el público aprenda a cocinar comidas sencillas, mensajes de apoyo y no de acusación, porque lo que tienen es un problema de salud, más allá de que pueden hacer travesuras o cosas de convivencia, que no tienen que ver con la enfermedad", explicó el médico sobre los motivos que lo llevaron a pensar en renunciar.





"El lunes voy porque quiero seguir, pero quiero que modifiquen los contenidos", dijo y agregó: "No creo que haya que hacer un programa de cable de obesidad porque la gente no lo vería, pero tiene que haber un balance. Tiene que haber un mix, la ensalada si tiene solo vinagre, no es ensalada".





Tras volver a cargar contra el programa y aclarar que nunca se había bajado de uno, Cormillot se refirió a los participantes: "Pelean mucho y descansan poco y eso los altera. Descansar te hace tener menos hambre, menos nervios y menos retención de líquidos".