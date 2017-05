"Al Bailando no volvería como participante, pero sí como jurado"

Emilia Mazer

Victoria Onetto dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com sobre su incorporación a la exitosa obra "Acaloradas"."Estoy feliz de la vida de incorporarme a esta obra. Feliz de tener laburo y de reencontrarme con grandes compañeras. El espectáculo va a explotar en la gira que haremos porque la gente del interior es muy agradecida", expresó la actriz sobre este presente laboral.Patricia Echegoyen,, Victoria Onetto yproducidas por Damián Sequeira, estarán realizando gira por todo el país, luego de la exitosa temporada en el teatro Regina, donde ha cosechado elogios de parte de la crítica especializada.Además, adelantó que este año vuelve a la televisión: "Estuve grabando durante el verano en Telefe la segunda temporada de 'Loco x vos' que se verá en septiembre, también estoy ansiosa por ver el programa".Y con respecto a si le gustaría volver a estar en el, indicó: "Yo lo hice en el 2007 al Bailando, hace 10 años ya. Pero ahora no volvería como participante. Si hubiese una propuesta como jurado diría que sí, el año pasado yo me reuní con el Chato y quedamos en muy buenas relaciones. Por ahora este año no hubo ningún acercamiento pero nunca se sabe, siempre están abiertas las posibilidades".