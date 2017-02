Además de su notable belleza, los ojitos de Ailén Bechara (26) brillan desde que está de novia hace 5 meses con Agustín Jiménez (30), un representante de futbolistas que logró conquistar su corazón.





"Nos conocimos por un amigo en común, que me decía, 'Loca, tengo un amigo para presentarte'. Pero yo no le daba bola porque todo el tiempo todo el mundo te dice que tiene alguien para vos. No le daba importancia, pero él me insistía, me mandaba fotos y me ganó por cansancia. 'Mirá qué guapo', pensaba. Me pidió permiso para pasarle mi número y empezamos a chatear", contó Ailén en diálogo con la revista Pronto.





"Él estaba afuera y recién a los dos meses volvía a la Argentina. Cuando volvió, me llamó y yo de caradura total fui a tomar mate a la casa una tarde. Me animé porque me caía bien y sabía que era de buena madera", agregó.





Luego, remarcó que la relación despertó en ella su talento culinario: "La tercera vez que lo vi le hice un tiramisú casero y le encantó. Lo conquisté con eso, ja. Estaba muy enganchada, ¡imaginate que le cociné un tiramisú! Empezamos a vernos de a poco y cuando estábamos seguros, nos pusimos de novios".





Por otro lado, Bechara contó que ya conoció a la familia de su pareja: "Son todos unos divinos. Fuimos de a poco, yo me quedaba a dormir en su casa y al tiempo me presentó a su familia en un bautismo, a todos de una. Pegué la mejor onda con todos porque son gente súper sana. Acá estamos, a full".





Tan bien va la cosa, que la subcampeona de Bailando 2015 sueña con ir más allá en la relación con Agustín: "Nunca me había pasado antes. Es la primera vez que con un hombre pienso a futuro. Con mis parejas anteriores vivía el momento y no pensaba más allá de eso. Hoy con Agus quiero todo, casarme y formar una familia. Lo bueno es que nos pasa a los dos lo mismo; es súper correspondido".





Por último, la actriz de Sálvese quien pueda, obra que se presenta en Carlos Paz, reveló qué cosas lo enamoraron de su pareja: "Todo, ¡estoy boba con el pibe! Cuando viene a verme le cocino a full, cosa que nunca antes había hecho. Me pegó fuerte el amor. De él me gusta que tiene calle. No es un nene de mamá y papá. Somos muy parecidos, iguales te diría. Pensamos lo mismo, vamos de frente, no nos histeriqueamos. Si queremos vernos nos vemos y si estamos ocupados, no nos vemos y no pasa nada. Somos compañeros y eso es clave. Yo no tenía pensado hacer temporada porque estaba cansada y él me potenció y me dijo que tenía que agarrar todo. Supo ver mejor que yo", finalizó Ailén Bechara.