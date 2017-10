Cristian Castro estrenó el fin de semana su trabajo "Como lo hice yo", un tributo a Sandro con algunos de los más grandes éxitos del Gitano, y fue recibido muy bien en nuestro país.





El hijo de Verónica ofreció tres shows a sala llena en el hotel Hilton el viernes, sábado y domingo, cerrando así el arranque de una extensa gira que lo llevará por todo Latinoamérica.





En el show del sábado estuvieron presentes Susana Giménez, Teté Coustarot, Flor de la V, Guido Kaczka y Ailén Bechara , entre otros famosos.





Cristian quedó deslumbrado con Ailén y, después de saludar a Susana, la llamó especialmente desde el escenario: "Ailén preciosa, ¿Dónde estás?, ven acércate". Luego de esos llamados y a pesar que la rubia estaba acompañada por su novio Agustín, fue buscada por un asistente y la llevaron a una de las primeras filas para que siguiera el show desde cerca. Bechara estaba en la fila 19, un poco alejada de la visión del cantante.





"Yo tenía asiento al lado de Susana pero como llegué tarde con mi novio y nos sentamos lejísimos. Después me vinieron a buscar y nos ubicamos en fila 5", explicó.





"A Cris lo conozco por amigos en común, compartimos la misma maquilladora y fuimos a cenar con Agustín. Se armó un grupo muy lindo entre amigos y después si me recibió en su habitación y tuvo la mejor onda. Cuando me nombró, no me lo esperaba. Entré en calor y me dio mucha vergüenza. Es un genio. Agustín se lo tomo re bien, no es para nada celoso. Cristian además es súper respetuoso", destacó.





"Me encantó el show, tiene una voz increíble. Fue espectacular ahí en el Hilton donde la da otra categoría", puntualizó.





Por otro lado, se refirió a la polémica que se armó con el Pollo Álvarez con una foto donde parece estar tocándole la cola: "No puedo creer lo que se armó, jamás me tocó la cola. Es una mano en movimiento. Lo conozco hace tiempo al Pollo y es muy respetuoso. Es mi amigo y jamás me faltaría el respeto. Es un caballero y lo defiendo a muerte", indicó.





Por último, contó que no estará trabajando en teatro en la próxima temporada: "Tuve propuestas para el verano pero decidí hacer nada, me quedo en Buenos Aires y disfrutando con mi novio. Con la gente de DABOPE tengo la mejor relación, estuve dos años trabajando con ellos pero este año no".