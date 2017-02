Ailén Bechara: el secreto de su cola

Ailén Bechara deslumbra con cada una de sus producciones y uno de los atributos que más llaman la atención es la firmeza de su cola. En una entrevista, contó como hace para mantenerla.

"En Carlos Paz no estoy entrenando nada, no tengo fuerza de voluntad para hacer nada. Duermo cuatro horas por días. Por suerte tengo muchas escaleras donde estoy parando, y eso me ayudó. Tengo las piernas y los glúteos súper duros. La cola que todos me elogian la tengo así gracias a las escaleras, no subo más en ascensor. Señora, le recomiendo subir y bajar escaleras", contó a la revista Paparazzi.





Fuente: Rating Cero