El debut ya pasó, pero Laurita Fernández sabe que el tema de su separación con Fede Bal aún tiene mucha tela para cortar. Por eso mismo la bailarina lanzó una advertencia que deja en claro su postura, ya que no tolerará que el final de su relación con el hijo de Carmen Barbieri se convierta en un calvario para ella.





Los Ángeles de la Mañana, dejando en evidencia que si el escándalo le gana al show, elegirá irse de "Espero que en las próximas galas no se siga hablando del tema porque si no, no vamos a poder seguir trabajando juntos. La voy a pasar pésimo y prefiero elegirme a mí más allá de cualquier trabajo", dijo la rubia en, dejando en evidencia que si el escándalo le gana al show, elegirá irse de ShowMatch





Laurita, que tras la presentación en el Bailando estalló en llanto, contó cómo fueron sus sensaciones en el programa. "En la pista no quería llorar ni ponerme mal, tampoco hablar de los motivos de la separación. En un momento sentí que se estaban diciendo tantas cosas que se armó una ensalada. Y en un punto, todo es muy claro y simple. Es un tema que me angustia y me pone mal", aseguró.





"Si no me lo tomaba con humor, tenía que agarrar un bate de beisbol y empezar a romper las pantallas. Y después trabajar toda mi vida para pagarlas. Si hacía lo que sentía, debería haber hecho eso. Traté de bancarla, no quería que empezáramos a pelearnos en vivo ni hacer terapia ahí", agregó sobre todo lo vivido en la previa del baile, cuando Marcelo Tinelli les preguntaba sobre la ruptura.