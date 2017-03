Adriana Salgueiro: "Entraron con las llaves de abajo y de arriba, todavía no caigo"

Adriana Salgueiro fue víctima de la inseguridad el fin de semana cuando delincuentes desvalijaron su departamento.





Embed HIJOS DE MIL PUTAS OJALÁ QUE LO QUE SE LLEVARON DE MI CASA NO LES ALCANCE PARA REMEDIOS !!! — Adriana Salgueiro (@adriasalgueiro) 18 de marzo de 2017 Embed Así me dejaron la casa!!!! Se llevaron todo !!!! pic.twitter.com/J09gV1GHu0 — Adriana Salgueiro (@adriasalgueiro) 18 de marzo de 2017



El sitio PrimiciasYa.com se comunicó con la actriz quien contó lo que pasó: "Esto fue el sábado a la tarde. Vino la policía después y todavía no tengo novedades de quiénes fueron. La verdad es que no sospecho de nadie pero sí me llama la atención de que entraron con las llaves de abajo y de arriba a mi casa".



"No tengo ni idea quién pudo haber sido. Sé que hay gente que la pasa mucho peor en este tipo de situaciones. Es como que no caigo, me parece todo tan loco... Que me saquen todo lo que gané durante la temporada de verano, de mi vida... Me destruyeron la casa. Hay que darle para adelante pero estoy que no caigo".



"Pedimos más seguridad en el edificio. En particular soy muy cuidadosa con el tema de la inseguridad pero esto les pasa a todos, ¿Por qué no me iba a pasar a mí? Tenían las llaves de abajo y de arriba, no violentaron la puerta, abrieron y entraron, lo hicieron en veinte minutos", agregó.

"Había una persona de campana. Cuando estábamos saliendo vimos a un tipo en la puerta, de pinta rara, me pareció sospechoso. Después estaba ese mismo tipo en la esquina. Tuvo que haber avisado que estábamos entrando. Fueron puntualmente donde podían encontrar las cosas. Por surte Alejandro (Arellano) no estaba en la casa", finalizó Adriana.





Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25