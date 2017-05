Adrián Suar y Griselda Siciliani mostraron sus lomazos en camarines

Adrián Suar y Griselda Siciliani se tomaron un tiempo de relax en camarines y vía Instagram mostraron sus lomazos. Ella, incluso, posó con un desnudo total recostada sobre un sillón.





El director de Programación de El Trece fue grabado por su hijo Toto en el detrás de escena de Un rato con él (la obra que protagoniza junto a Julio Chávez) y lució su cuerpo trabajado mientras revelaba qué cábala tenía para la función. "Me encomiendo a Dios, lo único que pido es no olvidarme la letra y que no se duerma la gente", comentó con humor.





Embed Noche de estreno!! @unratoconel Una publicación compartida de Adrián Suar (@elchuecosuar) el 19 de May de 2017 a la(s) 4:11 PDT



Siciliani, por su parte presumió su lomazo con un desnudo total (sólo tenía unos zapatos y guantes) y escribió: "¡Sábado doble función! ¡Entre una y otra hacemos fotos! #Tranqui #MaestroSoyHorrible". La última frase la repetía Adriana Brodsky en un sketch que hacía con Alberto Olmedo.