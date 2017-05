Adrián Suar reveló cuál fue la declaración de Fabián Mazzei que lo hizo enojar

El mes pasado, Griselda Siciliani habló de los motivos que lo tiene alejado a Fabián Mazzei de Pol-Ka, la productora de Adrián Suar. Estas declaraciones no le gustaron demasiado a Araceli González, esposa de Mazzei, quien salió a disparar duró en Instagram contra la protagonista de Sugar.





"Hay gente que ni siquiera se la banca, pero le gusta cómo actúan y los llama. Pongo las manos en el fuego en eso por Adrián Suar. Si no lo llama a Fabián Mazzei no le debe servir para un proyecto", había disparado Griselda en el ciclo de América.





De ahí en más, las mujeres se enfrentarían mediáticamente y en las redes sociales. El escándalo duró un par de semanas y luego finalizó. Por lo menos, hasta este martes, en que Adrián Suar se refirió al tema en su visita a El Diario de Mariana.





"La conozco a Gri, fue una situación muy visceral de parte de ella. A mí me duele mucho cuando insinúan que hay listas negras, me duele profundamente porque es una mentira enorme. No tengo que demostrarlo, hay gente que me gusta más, que me gusta menos. Incluso, he llamado gente que me gusta menos porque cuando armás un elenco hay muchas cosas en juego", explicó Adrián.





Luego, Ángel de Brito recordó una entrevista a Mazzei: "Hay una nota en la que él cuenta que alguien lo llamó de Pol-ka para volver", dijo el periodista. "Yo fui alguien. De verdad que no tengo ningún problema, incluso como actor lo llamaría sin ningún problema. Estuvo en Campeones, hizo un rol muy bueno. Lo que pasa es que él en una revista dijo que no trabajaría en Pol-ka", contó Suar.





"También dijo que había criado a tu hijo, que Araceli había sido una mamá que había criado sola a sus dos hijos", lanzó De Brito. "Sí, me dolió más eso. Había dicho que Ara fue mamá y papá. Ara es una madre extraordinaria, no tengo nada que decir de Araceli como madre. Sé lo que es con Florencia y con Tomás. Tuve mucha suerte con las dos madres que me tocaron. Lo que es falso es que fue mamá y papá. Eso es falso", respondió.





Y siguió: "Yo tengo mis críticas como padre, no soy el mejor, pero un padre ausente jamás fui. Para ser honesto, aprendí mucho con mis hijos, jamás me pondría la cocarda del mejor padre. Después ellos me juzgarán. Lo que es falso es eso de criar sola, porque qué se entiende, un padre ausente y otro que crió. Eso es falso, eso duele. Está todo bien con Ara. Eso lo dijo Mazzei", reveló.