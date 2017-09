A rey muerto, rey puesto: la Mansión Playboy recibe a su dueño

En agosto de 2016, el millonario Hugh Hefner vendió la famosa Mansión Playboy: el legendario lugar que compró en los 70 y que por años reunió a numerosas celebridades en lujosas fiestas.





La propiedad fue adquirida por el millonario Darren Metropoulo, de 34 años, quien desembolsó US$ 100 millones por ella. La condición de Hefner, sin embargo, fue seguir viviendo en la mansión hasta su muerte.





"Heff", como lo llamaban sus cercanos, falleció este 27 de septiembre a los 91 años. Y mientras su familia, amigos y admiradores lamentan su partida, Metropoulo tiene la facultad de tomar posesión desde hoy.





Según The Hollywood Reporter, el millonario de ascendencia griega tiene la intención de unir los más de 20.200 metros cuadrados que corresponden a la mansión con la propiedad aledaña que compró en 2009, aumentando el terreno a casi 30 mil metros cuadrados.





La casa del lado fue construida en 1929, poco después que la Mansión Playboy, y fue usada por una de las ex esposas de Hefner con sus hijos. Desde 2009, Metropoulo ha ordenado renovarla, sobre todo sus extensos jardines. Incluso restauró una puerta que las conecta.





La Mansión Playboy tiene más de 20 habitaciones, incluyendo una bodega con una puerta secreta; una sala de proyección, una sala de juegos, un zoológico (y cementerio de mascotas), una cancha de tenis / baloncesto, una cascada y una zona de piscina que incluye una gruta y sauna: el famoso lugar de fiestas que congregó a estrellas como Jack Nicholson, John Lennon , Snoop Dogg y Leonardo DiCaprio. Tiene otros lujos como un estanque de peces koi, además de un huerto de árboles cítricos, helechos y secoyas.





mansion playboy





Por sus excentricidades y ser el hogar de Hefner junto a sus famosas "conejitas" (las bellas anfitrionas y amigas del fundador), el lugar se transformó en una atracción adicional a la revista de desnudos nacida en los años 50. De hecho, fue usada en películas como Superdetective en Hollywood II (1987) y La Casa de las Conejitas (2008). En ambas se sumó la participación de Hefner encarnándose a sí mismo.





También fue el escenario del docurreality Girls of the Playboy Mansion (inicialmente The Girls Next Door), exhibido entre 2005 y 2010 por canal E! y donde Hefner aparecía en su cotidiana pero entretenida vida con sus novias oficiales de turno, entre ellas las conocidas Holly, Kendra y Bridget.





Pero para Metropoulos – copropietario de la compañía Hostess Brands, conocida empresa estadounidense de snacks -, la compra de este recinto no se reducía a su popularidad. "El legado de esta mansión trasciende su fama y es todo un privilegio tener la oportunidad de formar parte de su historia", dijo al momento de adquirirla.





En el último tiempo, se habían iniciado reparaciones menores en la casona, ya que estaba presentando un evidente deterioro.





Ante la muerte de Hefner, el nuevo propietario de la Mansión Playboy señaló este jueves: "Hugh Hefner era un visionario en los negocios, un gigante de los medios de comunicación y una figura emblemática de la cultura pop cuyo legado dejará un impacto duradero. Tuve la suerte de conocerlo como vecino y amigo y expresar mis más profunda estima a su familia".





Fuente: La Tercera