Nacho Viale informó en la mañana de viernes desde su cuenta de Twitter que fue víctima de un episodio de inseguridad.





"Linda manera de arrancar un viernes. Me chorearon a la noche rompiéndome el vidrio del auto. Seguimos... nada eso! #BuenViernes", expresó el productor televisivo.





Embed Linda manera de arrancar un viernes. Me chorearon a la noche rompiéndome el vidrio del auto. Seguimos... nada eso! #BuenViernes — Nacho Viale (@nachoviale) 27 de octubre de 2017



Nacho explicó cómo se encuentra tras este episodio y qué fue lo que le pasó.





"No pasó nada. Me rompieron el vidrio. No estaba en el auto y me robaron una gorra y unos anteojos. Ridículo. Gracias por contactarme", explicó gentilmente el nieto de Mirtha Legrand.

Por suerte se trató de un hecho menor.