A Matt Damon le preocupa la "arrogancia" de Trump

El actor estadounidense Matt Damon manifestó que le preocupa la "arrogancia" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el tema de Corea del Norte, pero expresó su confianza en el "buen sentido" que tiene el equipo que acompaña al mandatario, publicó hoy la prensa local.



"Me quedo muy preocupado con la arrogancia en el asunto de Corea del Norte. Sé que él tiene personas muy capaces orientándolo, entonces, con suerte, el buen sentido va prevalecer", señaló Damon en entrevista al diario Folha de Sao Paulo al responder sobre los primeros meses de gestión de Trump.



Damon está al frente de su organización no gubernamental Water.org, que promueve el acceso al agua potable en el mundo a través del microcrédito y que a partir de noviembre actuará en Brasil, junto a la marca de cerveza Stella Artois, de la compañía belga-brasileña AB InBev.



Sobre esa alianza, con una de las industrias que más consume agua en el mundo, como es la cervecera, Damon dijo que las empresas del sector se están volviendo "más cuidadosas con ese recurso" y que el problema que aborda su ONG no es la escasez y sí el acceso de los pobres al servicio.



En el caso de Trump, que pretende disminuir la ayuda a países extranjeros y cómo eso puede afectar su proyecto internacional, el actor de 46 años pidió dejar la "motivación moral" y dar atención a los "argumentos prácticos para invertir en la distribución de agua", que da un retorno de siete veces por cada dólar que se invierte.



De igual manera defendió que las celebridades se dediquen a labores sociales, independiente de que a veces en su comienzo sean criticadas o no tengan credibilidad y por eso puso como ejemplo su iniciativa, que impacta ahora a seis millones de beneficiados.



"Comencé a leer sobre pobreza extrema desde hace diez años y me sorprendí al percibir que el asunto del agua y el saneamiento básico estaban detrás de todo y es algo muy complejo porque muchos no conocemos a personas que tengan ese problema", apuntó.



El 'Jason Bourne' del cine expresó también que prefiere que la ayuda sea a través de microcréditos y no directamente en infraestructura porque los proyectos se tornan más propios de las comunidades, que los cuidan, los mantienen y los pueden realizar incluso a costos menores.



