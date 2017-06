A Alejandro Awada se le cae la baba cuando habla de su hija Naiara

Naiara Awada ya debutó en el Bailando por un Sueño y uno de los referentes de la actriz es su padre, el talentoso actor Alejandro Awada, quien aún no había hablado de la participación de su hija en el Bailando.





Mientras Nai se encontraba de visita en BDV, su padre la sorprendió al aire del programa. Por supuesto, habló sobre la actuación de la morocha en el certamen conducido por Marcelo Tinelli





"La vi agradecida y nerviosa, espero que esos nervios bajen. Me gustó como bailó, la pasamos bien viendo el debut", arrancó a decir Awada.





Luego, contó cuál fue la estrategia de Naiara para contarle que participaría del concurso de baile: "Me fue ablandando durante un año más o menos, me lo insinuaba y a comienzo de este año me lo dio como confirmado y dije 'bueno, vamos adelante'". "Me importa que sea feliz y que haga lo que quiera", agregó.





Más tarde, habló de los escándalos mediáticos de su hija: "Sin entrar en detalles, la paso más o menos bien y más o menos mal. Algunas noticias me gustan y otras las tomo como que son parte del juego, algunas me dan alegrías y otras tristezas, pero lo acepto".





"Espero que aprenda de esta experiencia difícil, aspiro a que pase lo mejor posible, confío en ella y en su inteligencia", añadió.





"Es una mujer de gran sensibilidad, inteligente, buena persona y apasionada de la vida, cuando le toca vivir la vida la vive intensamente y apasionadamente. Es generosa y tiene un corazón de oro", definió Alejandro Awada a Naiara.