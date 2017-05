Graciela Alfano: "Matías fue el amor de mi vida"

Matías Alé Graciela Alfano volverán a trabajar juntos en una exposición que se realizará en Salta el domingo y el lunes.

"Me llamaron la semana pasada para ver si podía conducir y me contaron que vieron a Graciela en la televisión, brutal, muy bien y me comentaron la idea de estar los dos arriba del escenario. Me pidieron que la contacte, le dije que sí", le contó Matías a este portal

"Estaremos juntos el sábado y el domingo. Ella vuelve el lunes temprano y yo el lunes a la noche. Fue muy cariñosa conmigo, enseguida me respondió y le gustó la idea de trabajar juntos. Hace mucho no coincidíamos en un evento o en la vida", agregó.

"Seguramente vamos a poder charlar y ponernos al día después de tantos años y tantas cosas", concluyó Matu.

Por la tarde, fue Graciela Alfano quien se refirió al asunto en Intrusos: "Es un evento en Salta y está muy bueno que podamos compartir". Y cuando el periodista le recordó que Matías la había definido como el "amor de su vida", la rubia correspondió con total sinceridad: "Yo creo que sí, él también lo fue para mí. Así que está bueno que podamos pasar a esta etapa".

"Si podría haber una segunda vuelta? ¡No, nada que ver! ¡Hasta luego! No tengo asignaturas pendientes, no me va bien con las segundas vueltas. Yo quedo amiga, regia", concluyó Grace.

De todos modos... habrá que ver.

