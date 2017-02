Aprovechando la llegada de Guilherme Winter, la productora de la película "Desearán al hombre de tu hermana" (o "No desearás", no hay título definitivo), trató de arreglar con el actor brasileño las fechas de rodaje.



Quieren confirmar que se hará el mes próximo dirigido por Diego Kaplan, ya que parte del elenco -Andrea Frigerio, Juan Sorini y Mónica Antonópulos, entre otros- le está diciendo que no a la tira de Quique Estevanez para Telefé por esta película.



En rigor, la gran expectativa es la intervención de Pampita en escenas calientes con el intérprete de "Moisés". El libro es de Erica Halvorsen, la autora que unió los destinos de Vicuña y China Suárez en "El hilo rojo".