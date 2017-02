Infama, el cantante perdió la chance de seguir manteniendo su nombre artístico. La disputa legal que Loan mantiene con Christian Manzanelli, su ex manager, le generó un duro revés a quien fuera el novio de Charlotte Caniggia , Loan: según revelaron en, el cantante perdió la chance de seguir manteniendo su nombre artístico.





Pero como si eso fuera poco, desde Villa Carlos Paz tuvo que soportar la presentación del "nuevo Loan", algo que enfureció al musculoso muchacho, a tal punto que intentó abandonar el móvil en tres oportunidades.





"Yo no le voy a dar prensa a ese chico. Si no lo sacan de ahí, yo me levanto y me voy del móvil", amenazó de entrada el ex Loan apenas tuvo la chance de tomar el micrófono. "No me importa que se rían, yo la hago corta. Si no lo sacan al chico ese, yo me voy", insistió.





Sin embargo, las persuasivas palabras de Pía Shaw acabaron por convencer al reguetonero, quien reveló los motivos de su furia. "Me enoja que ese chico, al que no lo conoce ni la madre, esté ahí, en ese programa de televisión, donde me corresponde estar a mí. Nada más", afirmó.





No obstante, el ex Loan no solo se cruzó con quien hoy ostenta su nombre, sino también con Manzanelli, quien en primer lugar explicó por qué el nombre "Loan" es de su propiedad.





"A él le abrí las puertas de mi empresa. Me trajo un producto para que yo lo analice, decidí producirlo y decirle que iba a adueñarme del producto porque se lo compraba", afirmó. Y acto seguido, comenzó un duelo verbal con su ex representado en el que intercambiaron adjetivos como "cara rota" y "mamarracho