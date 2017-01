El canto lo apasiona y la política lo tienta

Es una de las voces más representativas de nuestro folclore y un defensor –desde los escenarios y desde su tarea como productor– de la música que nos identifica. Con un público fiel que lo sigue en todo el país –Mendoza no es la excepción–, el Chaqueño Palavecino se presenta este viernes en el cierre del XXIX Festival de La Paz y el Canto de Cuyo, en el espacio recreativo de la Democracia (20 de Junio y control, La Paz), con números artísticos desde las 20.





Aún impactado por la reciente muerte de su amigo Horacio Guarany (el 13 de este mes), el Chaqueño habló de su carrera, del presente del folclore y de las propuestas que tiene para sumarse a la política.





–Luego de su presentación en La Paz sigue su recorrido en enero por Santa Fe, La Pampa, Córdoba, Corrientes, Buenos Aires. ¿Siempre son así los meses de verano?

–Antes era peor (risas), ahora está un poco más tranqui. Antes era de lunes a lunes.





–¿Qué va a ofrecerle al público que hoy va ir a verlo a La Paz?

–De todo un poco, lo que ya conocen, algunos temas nuevos y algunas canciones de Guarany, porque con la desaparición de Horacio estamos cantando un poquito de lo que él hacía, para que esté presente siempre.





–¿Cuál es su recuerdo de Horacio Guarany?

–Son muchos... Desde nombrarme sucesor hasta compartir con él, hablar de sus ideales, del exilio pasado. Era un hombre comprometido con el canto y con sus ideales, en realidad por no dejar el canto lo hizo de otra forma, con su protesta. Ocupaba todos los lugares a donde iba. En la última película que presentó fuimos con él y todo el mundo andaba detrás suyo. Pero en el último tiempo estaba muy mal, muy chiquito, de bajo peso. Lo vi hace dos meses y después ya no era fácil verlo.





–¿Tiene planeado hacer un disco homenaje para él?

–Es que lo íbamos a hacer juntos y no pudimos, porque él se enfermó. Yo ya le hice un homenaje y fue en vida. Ahora sobre el escenario le hago un recordatorio, porque no quisiera otra cosa. Seguramente seguiremos grabando sus temas.





–¿Cómo es el homenaje en sus shows?

–Hemos incluido más temas suyos, porque entran más que nunca. Cuando canto la gente no para de gritar. He llegado a incluir muchos de sus clásicos, que duran cerca de 25 minutos de una presentación. Y la reacción del público es muy fuerte, muy emocionante





La llama de la tradición

–Los festivales populares, como el de La Paz, convocan a muchísimo público. ¿El folclore se mantiene vivo o hay que trabajar en esto?

–Con lo que pasa en Jesús María o los festivales de Mendoza está muy presente, pero sí se ha acabado un poco esa bohemia de los viejos de antes, de cada lugar y hay que alimentarla, la esencia de los grandes compositores, lo que hacían. Pero en cada pueblo hay cantores de sobra.





–¿Hay voces jóvenes que estén tomando la posta?

–Hay muchos, pero cuesta, a ellos les cuesta, aunque ahora pueden grabar un video y hacerse famosos por las redes sociales, pero algo está faltando, es como encontrarle el agujero al mate. Jesús María, uno de los grandes festivales, tiene la presencia de muchos jóvenes. Para el público, a pesar de que tenemos música con mucha influencia de afuera, esto igual sigue intacto.





–¿Mendoza ayuda en esto con sus festivales?

–Cuyo ha sido siempre así, lo que pasa es que hay que ponerle ganas, hay que descubrir el folclore. Mendoza lo sigue manteniendo vivo en su Fiesta Nacional de la Vendimia, donde por ejemplo la reina baila folclore. La juventud sigue las guitarras, lo que pasa es que hay que darles más difusión, también en los medios, que haya más Jesús María, más Rivadavia Canta al País, más festivales como el de la Tonada o este de La Paz. Que sigan dándoles oportunidades, pero que los mismos intérpretes se interesen por eso. Hay muchos que son buenos, pero le tienen que poner amor, crearse sus condiciones y afirmarse en ellas.





–Esto también lo sabe por su faceta como productor...

–Sí, pero te cuesta. Me he perdido de estar en otros lugares por armar la productora, pero la hicimos para darle una mano a los jóvenes. Estoy eligiendo gente que el día de mañana va a seguir alimentando el cancionero popular, porque de plata no creo que nos llenemos (risas). ¡Ojalá surja un Abel Pintos que nos dé mucho trabajo!





–¿Lo de Pintos es un fenómeno aislado?

–Nosotros no pensamos en eso, pensamos que de seis grupos, si tres andan bien, los otros también suman porque son buenos. Es una forma de seguir apostando.





chaqueño-1.jpg Productor. El Chaqueño ha diversificado su actividad, ya que también es productor, en su aporte al futuro del folclore.





Los grandes nombres

–Su respeto a otros folcloristas se traduce a veces en discos, como es el "Homenaje a Don Ata". ¿En qué etapa está este trabajo?

–Ahora estoy armando el disco para su homenaje, pero respeto y admiro a muchos otros: a Hilario Cuadros, Antonio Tarragó Ros, Armando Tejada Gómez. Creo que faltan compositores como ellos, gente que marque e intérpretes que canten sus canciones y las hagan valer, porque ellos han sido no sólo grandes intérpretes, sino grandes poetas, que han sabido marcar diferencias.





–En esto de conquistar nuevos públicos, también ha cantado con referentes del rock, como La Renga...

–Es gente que nos conoce y respeta lo de uno y uno admira lo de ellos, porque entre gauchos no nos pisamos el poncho. Por suerte, he llegado a un lugar donde puedo compartir con estos monstruos, porque son unos monstruos, uno porque venga de otro género no puede dejar de admirarlos, porque la música es una, un único lenguaje.





–¿Qué le ha dado el canto en toda su carrera?

–Muchas cosas, me enalteció, me puso en un pedestal, me dio oportunidades, ofertas de trabajo, de política, estar en los medios. Me dio mucho.





–¿Por ahora la política no lo ha atrapado?

–Por ahora no ha prendido nada, pero hay muchas ofertas tentadoras, porque estoy mucho en la parte social. Trabajo para los políticos, por ejemplo, con un festival a beneficio y con mucha gente que anónimamente trabaja con uno. Lo que quiero es darle una mano a la gente, poder ayudar al otro. A mí me falta el poder (risas), pero tengo el poder de la gente. Pero igual voy a seguir cantando toda la vida.





–¿Quiere decir que dentro de poco puedo llamarlo para la campaña "Chaqueño gobernador"?

–(Se ríe) No sé si dentro de poco, pero las propuestas están. ¿Ha visto cuando viene el novio feo y le hace bellas propuestas a la linda? Ya tengo miedo de aceptar, como acepta la linda.





–Está empezando a flaquear...

–Es que te tiran tantas flores...





XXIX Festival de La Paz y el Canto de Cuyo

Viernes Escuela de danza Canto Argentino Yanina Pérez Rumbo Norteño Los Hermanos Ortiz Los de Arroyito Carlos Palorma La Cautana Labriegos Los Trovadores de Cuyo La Callejera Comicanto (humor) Chaqueño Palavecino

Sábado Escuela de danza Dúo Fernández Rojas Estela Frías La Paz Dúo Conjunto Nuevo Cuyo Los Chimeno Los Cerrillanos Los Fulanos Kaymanta La Cantada Leandro Lovato Lucio El Indio Rojas

Domingo Escuela de danza Brisas de Cuyo Romina Rivarola La Salamanca Cantares de Santa Rosa Los Altipampas Leánicos Sangre Nueva Algarroba.Com Guitarreros Bomba Contrera (humor) Los Huayra