Tensión, escándalo, la debacle total... de Federico Bal y sus amigos

"Fuimos a bailar a Zebra y después con unos amigos fuimos al McDonals de acá, de Carlos Paz. Me bajé, estaba con los seguridad de mi vieja ( Carmen Barbieri ) que me cuidan de noche cuando mi vieja no los necesita; vienen conmigo a bailar y todo. Y se armó una batahola terrible porque bajé a comprar un par de hamburguesas para mis amigos y un par de pibes de atrás me comenzaron a gritar que me había colado, que estaban ellos. Les pedí que se calmaran y me pegaron una trompada de atrás, en la cabeza", relató el actor en diálogo con