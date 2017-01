Estalló el verano... de los escándalos en Mar del Plata

Después del testimonio de Paola Miranda, otra protagonista de la interna en "La Gran Revista de Mar del Plata ", Adriana Chaumont, explicó qué pasó con su conflicto con Alicia Barbasola.





"Después de que pasó todo esto llamé a Carmen Barbieri para decirle que me queria ir, que me quería ir a mi casa. A Alicia opté por no saludarla, no es mi amiga ni nada, es una compañera de trabajo que no estoy obligada a saludar. Me enteré que alguien iba a decir que alguien pagó para estar en la obra y se corría el rumor que era ella. Iba a salir a decir iba que yo había pagado 100 mil dólares para estar en la obra, que tenía autos importados, amantes... Todo mentira", comentó Adriana.





"Al enterarme esto fui a hablar con ella (Alicia) para saber si era verdad y la puse en aviso a Paola que iba a hablar con ella. Yo tengo un cuñado que lo van a operar el lunes, le agarró un ACV y necesitaba una cantidad de plata que ya se consiguió, imaginate si salía todas esas mentiras en los medios. Me lastimó tanto que fui a hablarlo con ella dos veces y salía corriendo del camarín. En un momento viene, le digo eso, y le dije que no lastime a la gente porque tengo familia. Y me ponía caritas y me mostraba las manos. Entonces ahí le dije cada uno busca prensa de la manera que quiere, como puede y la respeto, pero no con mi trasero, que lo haga con el de ella. Después de que seguía haciendo caritas le dije te voy a patear el trasero. ¡Las caras que me ponia! Y ahí saca de su espalda, de la parte de atrás, el teléfono y me dice: ¡Te grabé! Y salió corriendo".





Y agregó sobre ese episodio tenso con Barbasola: "Se metió en el camarín de Santiago a gritar que le quería pegar. Estaban todos presentes. Nadie entendía nada. No sé porqué esta reacción, está enferma. Son barbaridades que son mentiras. tengo un auto que lo compre usado hace seis años. Si yo hubiera pagado un millón y medio de pesos para estar me pago mi propia obra. Pobre chica, la ignoro. No la voy a saludar. No tengo obligación, nadie me puede obligar a saludar a Alicia Barbasola. Compartió conmigo camarín 20 días y sé cómo se maneja".





"Yo me había retirado del ambiente hace cinco o seis años y me llamó Carmen este verano y fui contenta. Yo me quiero ir a mi casa, se lo dije el lunes a Carmen. Esto lastima. Me hubiera ido si Carmen y Paola no me hubieran pedido que me quede. Me supera lo que hace. Fue una vergüenza por lo que pasé. Reconozco que le dije eso que le iba a patear el trasero. Ella hizo público los mensajes de chat del grupo y hasta se burló de mi cola y la de Paola. Optamos por no hablar más porque siempre la víctima es ella", comentó Adriana, conmovida por la situación.