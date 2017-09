Desde este miércoles el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (Sute) se sumará a la campaña que impulsa Ctera para reclamar en las escuelas por la aparición de Santiago Maldonado.

La iniciativa de Ctera -publicada en su sitio oficial- propone que "en cada una de las escuelas se exija la inmediata aparición con vida" de Maldonado "luego de su desaparición forzada a manos de la Gendarmería el 1° de agosto de este año".

Y propone las siguientes acciones:

Actividades áulicas y clases abiertas con la comunidad educativa: propuestas en cuadernillos específicos para Nivel Inicial, Primario y Secundario.

Exposición de la imagen de Santiago en todas las aulas y en la puerta de cada Escuela.

Banderas a media asta e inclusión de su nombre en todas las listas de asistencia.

Radios abiertas, siluetazos, expresiones artísticas y exposición de los trabajos de las Escuelas en cada plaza del país.





En colegios de Buenos Aires , más precisamente en La Matanza, la inclusión del nombre Santiago Maldonado en las listas de asistencias ya comenzó a realizarse, como lo muestra el siguiente video.









Sin embargo, el secretario general del Sute Sebastián Henríquez explicó que estas acciones "de ninguna manera se van a imponer" y hasta consideró difícil que tengan lugar en las escuelas mendocinas.





Luego agregó: "nuestra tarea es que se debata en las escuelas. Vamos a poner a disposición de los profesores en la página web del gremio el material de Ctera, se hará circular un audio a través de las redes sociales y trabajaremos con los delegados. Queremos que se debata en los colegios el tema de Santiago Maldonado, de la manera que lo decida la escuela, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y dentro de lo que permite la libertad de cátedra".





"Cada docente o escuela que quiera reflexionar sobre el tema con sus alumnos lo puede hacer con absoluta libertad y con el formato que considere: puede ser una charla de cinco minutos", ejemplificó el sindicalista.





Henríquez aclaró que existen antecedentes como la jornada de reflexión sobre la violencia de género que ya se realizó en los establecimientos educativos. No obstante remarcó que de ninguna manera existe la intención de presionar a las escuelas o los docentes a tratar el tema. "Si no lo quieren debatir, no lo harán. Los debates no se obligan", argumentó.





Desde la Dirección General de Escuelas ( DGE ) comunicaron que no se avalará ningún contenido sindical ni político para los alumnos que no haya sido aprobado por el gobierno escolar. No obstante no habrá oposición al debate ni a las actividades sindicales en las carteleras de los establecimientos.





En tanto, a través de Whatsapp comenzó a circular una suerte de formulario que invita a los padres o tutores de los "menores" a comunicar a las escuelas la "prohibición" de que sus hijos presencien alguna clase sobre Santiago Maldonado.





Además la misma nota exige que la escuela avise previamente "el día que se haga militancia política" para retirar al alumno del establecimiento basándose en que la escuela debe ser "laica y apolítica".





permiso curso santiago maldonado.jpg





La campaña de Ctera continuará hasta el 6 de septiembre. Está previsto que el viernes 1 -cuando se cumpliría un mes de la desaparición de Maldonado- se realice una marcha en todo el país y un abrazo simbólico a las escuelas, acciones en las que el Sute sí participará.