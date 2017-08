Los hoteles en Haití reciclan los jabones de sus clientes

Solo si tomamos la región del Caribe, fueron casi 30 millones de turistas los que la visitaron en el 2016. Dentro de ellas se encuentra Haití, un país con grandes riquezas naturales y culturales. Pero, la inestabilidad política y los desastres naturales, en especial el terremoto del 2010 o el huracán Matthew en 2016, hicieron que Haití ya no sea un destino tan escogido por los viajantes del mundo. Pero a pesar de estas dificultades, Haití le da un ejemplo al mundo.





Alrededor de 25 hoteles de lujo de Puerto Príncipe, de Jacmel y Côte des Arcadins, comenzaron a reciclar los jabones que sus clientes dejaban al finalizar su viaje. La iniciativa fue lanzada por Anacaona , una empresa social de reciclaje de jabones que encontró la manera de reducir los desechos y al mismo tiempo brindar una fuente de empleo para mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente madres solteras.Hasta ese momento, los empleados de los hoteles solían reutilizar los jabones que los clientes no terminaban para su propio uso personal; pero de esta manera, además, pueden recibir jabones "nuevos" sin poner en riesgo su higiene.¿Cómo es el proceso? Imagínate que eres un cliente. Viajas, te alojas en el hotel y no has terminado tu jabón. Cuando dejas tu habitación, éstos a se recogen, se desinfectan, se rallan y se funden para volver a convertirse en otros jabones, perfumados con productos orgánicos y colocados en envoltorios biodegradables.Una vez que está listo, el jabón se vende en tiendas del país y se envía a la cadena francesa Yves Rocher. La empresa, además, brinda apoyo a escuelas de Jacmel, dándoles jabones y formando a los profesores en prácticas de higiene. A la vez, también realizan un trabajo comunitario en el barrio Cité Soleil, al que envían embajadores que van de puerta en puerta conscientizando sobre prácticas de higiene y limpieza.Tú puedes hacer un aporte y ayudar a que la empresa crezca a través de donaciones que puedes hacer en su página web.