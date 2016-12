Las finales del fútbol adaptado fueron una fiesta en el Estadio Malvinas Argentinas

Organizado por Matías Núñez y Marcos Olivera, la Municipalidad de Las Heras y el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza, se desarrolló la etapa definitoria de fútbol adaptado en el campo de juego del Estadio Malvinas Argentinas, donde los resultados fueron lo de menos, ya que los chicos disfrutaron de un jornada increíble.

Estuvieron presentes el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta; el intendente de Las Heras Daniel Orozco; el director de Deportes de ese municipio, Eduardo Martín; el director de Deportes de Tunuyán, Emir Andraos; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante del departamento de Guaymallén, Evelin Giselle Pérez; el director de Deporte Organizado y Alto Rendimiento, Rodrigo Araya y la titular de la Dirección de Deporte Social y Comunitario, Viviana Balzarelli.

Aprovechando la ocasión, el subsecretario de Deportes entregó dos juegos de camisetas a los equipos de fútbol adaptados 5 y 7, que competirán en la provincia de San Luis en el torneo Argentino de esta disciplina, entre los días 29 de noviembre y 3 de diciembre próximo.

Además Chiapetta, valiéndose del evento, anunció la inversión de 1.5 millones de pesos desde la Subsecretaría de Deportes, que serán destinadas a las áreas de discapacidad de cada uno de los municipios de la provincia para incorporar más y mejor material a estas áreas.

Participaron doce departamentos, en más de 27 equipos que reúnen en total a 400 chicos y jóvenes con discapacidad intelectual, motor y parálisis cerebral ambulante. Se inició en mayo pasado y debido a su éxito, ya garantizó su concreción para el año próximo.

Los atletas se dividieron en dos categorías de acuerdo a sus características. En el nivel A (competitivo) participan jugadores de gran destreza individual y de conjunto. Dominan la táctica y la técnica, conocen el reglamento y la aplicación en el desarrollo del juego. En tanto, en el nivel C (recreativo) compiten quienes poseen dificultades para dominar las técnicas individuales y tácticas de conjunto.

La competencia fue declarada de Interés Social y Deportivo por la Legislatura provincial.

La palabra de Matías Nuñez

Uno de los profes propulsores es Matías Núñez, ex arquero de la Selección argentina de fútbol con parálisis cerebral, que trabaja en el área de discapacidad de la Municipalidad de Guaymallén se mostró super contento con la final. Núñez jugó con el conjunto nacional un juego olímpico y obtuvo grandes logros que hacen de su experiencia "una ventaja porque se lo puedo trasmitir a los chicos y motivarlos para que a través del deporte progresen día a día".

Sobre su experiencia comentó: "Al tener la suerte de haber sido un deportista de élite me di cuenta en esos 13 años que si no sos un deportista de primer nivel, el discapacitado es el último orejón del tarro", al mismo tiempo agregó: "Propuse reinventar eso y que los chicos puedan disfrutar del deporte adaptado ya sea de alto rendimiento o no".

Los equipos: Municipalidad de General Alvear; Fundación Tremo Kawell (San Rafael), Deportivo Malargüe, Municipalidad de Tunuyán, Municipalidad de Tupungato, Instituto "ALMA" (Maipú), Instituto Consentidos y Municipalidad de Godoy Cruz, Hogar, Vivir y Crecer y Municipalidad de Guaymallén, Los Tigres y Municipalidad de Las Heras,Capital: Municrazy, Los 5 Control, Los Millonarios, Los Picapiedras

Resultados Finales

Nivel C

Copa de Oro: Tunuyán, Ciudad, Municrazy y Alvear

Copa de Plata: Tremo Krawel, San Rafael, Alma Mde Maipú,Tupungato, Alma Mixto Maipú

Copa de Bronce: Guaymallén, Consentidos, Hogar, Vivir y Crecer, Guaymallén y Las Heras

Nivel A

Copa de Oro: Ciudad de Alvear,Tupungato, Guaymallén.

Copa de Plata: Godoy Cruz, Malargüe, Alma Mipú, Tunuyán y Las Heras