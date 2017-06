Esta joven ganó una maratón aunque no tenía zapatillas

La joven de la foto es María Lorena Ramirez, tiene 22 años y pertenece al pueblo Tarahumara, que significa en su lengua "los de los pies ligeros".



Con unas sandalias de caucho hechas a mano que no parecían adecuadas para competir, y una falda que puede vestir todos los días, María Lorena participó de una maratón de 50 kilómetros en México que recorre los más arduos caminos de montaña. Ella ganó la competencia.

La Ultra Trail Cerro Rojo es una carrera que recorre difíciles trayectos de montaña, pendientes, ríos y caminos de campo.



María Lorena completó el tramo en siete hotas y tres minutos. 500 atletas distintas de 50 países se habían presentado a la competencia, pero ninguna pudo superarla.

Aunque muchos se sorprendieron durante la carrera de que una joven que parecía no tener la indumentaria adecuada fuera a la cabeza de la competencia, esto no resulta tan extraño si tenemos en cuenta cómo se entrenó.



María Lorena camina cada día entre 10 y 15 kilómetros en un área de monte con las mismas características que tiene el trayecto recorrido. Pero no lo hace con la intención de entrenarse para competir, sino que es parte de su rutina: lo hace arreando a los animales, que cuida junto a su comunidad.



Esta joven ya había salido en muy buena posición en una carrera: la Ultramaratón Caballo Blanco 2016, una carrera de 100 kilómetros. Pero esa la organizan los propios tarahumara, en las montañas de Chihuahua.