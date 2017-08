Diego Valentín Flores, el cantante mendocino, en medio de su gira por Europa con Trío Tango, afirmó que el "Tango está más vivo que nunca".

En esta nota un recorrido por su trayectoria, sus giras y el nuevo disco "Refusilo" que presentarán en Mendoza los próximos días.

La entrevista comenzó, con Diego tratando de definir el tango en medio de su gira, entre aeropuertos y valijas. "Infinitos argumentos de toda índole se han generado para tratar de definirlo, inclusive hoy y en todos hay algo de razón. No es algo que me cuestione. Quizás después de esta entrevista pueda aflorar alguna respuesta para el lector. De mi parte, a través de la voz, la música ha sido un ente natural omnipresente. Empecé a concebir la misma como fuente natural de energía a comienzos de mi adolescencia, marcaba todos mis estados de ánimo y lo sigue haciendo. Vengo del palo de rock, quizás más guarro, más duro también, y me sigo creyendo ahí muchas veces. El tango nunca me fue ajeno ya que en casa se escuchaba por mi abuelo materno pero no alcanzaba, a esa edad, a percibir su naturaleza todavía. Cuando mis experiencias se expandieron y empezaron a hacer dura mella, de apoco esos versos y esa fuerza en el contenido musical del tango fueron tomando forma. Encontré en el tango el poder absoluto de las energías más sutiles y esenciales. El mundo que me rodeaba era un tango y ahí me quise quedar".

Contanos sobre tu trayectoria

A mediados del '96 ya empezaba a entender hacía adonde me llevaba el género. Estando totalmente fuera del ambiente, a través de mi viejo me acerqué al bandondeonista Roberto Camisay, que con otro buen grupo de la vieja guardia, estaban en busca de algún cantante nuevo. Debo decir q mi primer tango acompañado fue Tinta Roja de Piana y Castillo. La idea no prosperó. Quizás en mi inmadurez o mi falta de conocimiento todo quedo en la nada. Pero ya había quedado prendado.

Exactamente un año después comencé a tener una relación más directa con mi voz y entré a laburar a un coro, cosa que me era totalmente ajena, ya que arribaba de otro palo distinto pero que fue fundamental para mi formación técnica vocal. Ahí conocí a Juan Pablo Moltisanti. En una pausa, él al piano y yo al lado, arrancamos con Cafetín de Buenos Aires de Mores y Discépolo. Nada volvió a ser igual.

¿Luego cómo continuaste?

Inmediatamente nos mandamos de cabeza a buscar información con la imperiosa necesidad de aprender, gastábamos la poca guita q conseguíamos en cds, libros, viajes a Buenos Aires para poder hacernos de información. Ese hambre de saber me mantiene liberado inclusive hoy.

Formamos la Típica TANGO & PUNTO que fue una especie de formadora en lo clásico del género. Muchos, muchísimos muy buenos músicos clásicos y de la música popular pasaron por ahí y hoy están girando por el mundo. Fue una experiencia increíble.

Años después coincidí con el guitarrista Sebastián Kusselman en la producción de una "Maria de Buenos Aires" de Piazzolla y Ferrer con el auspicio de la fundación Piazzolla. Ese fue el comienzo de una relación más experimental con el tango. Con Seba hicimos buena yunta y trabajamos pautas rítmicas, armónicas y expresivas distintas dentro de lo clásico. Jugábamos a reventar los temas. Nuestra formación lo permitía y estuvimos varios años tocando sobre todo en Los Dos Amigos fuente de inspiración de aquellas acometidas y de mis composiciones actuales. Ese querido proyecto hoy permanece en un disco de producción propia. Todavía tengo discos en casa.

En el 2003 con el bailarín y amigo Lucas Galera armamos para despuntar el vicio el Primer Festival de Tango de Mendoza y Palmares Mall nos había cedido las instalaciones. Ese fue el primero y el último ya que no había mucha más guita en esa época para seguir con la idea pero sirvió para formar una orquesta ad hoc para el Festiva.

¿Y así llegó Contramarca?

Sí, ese fue el puntapié inicial de CONTRAMARCA TANGO que más allá de sus cambios de integrantes con Rubén Martínez en guitarra, Moltisanti al piano, Walter Anselmi en el fueye, David Elia en violín y Javier Tomazelli en contrabajo sobrevivió a la rutina y género un movimiento tan intenso en el tango clásico local que nos permitió asomar la cabeza más allá de Mendoza. Dos discos de producción internacional (2006 - 2008) un par de nominaciones a los Gardel, giras al interior del país, Chile y Colombia. Este material nos sigue permitiendo juntamos para encarar giras como la última del Festival de Tangos de Medellín en 2017.

Después de unos años de impase del grupo Contramarca, surgieron nuevas propuestas. Quizás la que marcó una nueva bisagra fue la que vino de parte de mi cuñado el Director Argentino radicado en Suiza Leonardo García Alarcón. A principios del 2009 y mientras estaba de paso por Mendoza me propuso participar de un proyecto que incluía música barroca de Claudio Monteverdiy Astor Piazzolla. Al principio me pareció una locura. Pero después esto me llevo a estar durante todo el mes de septiembre del 2009 por primera vez en Europa para armar dicho proyecto que nació en el corazón de la ciudad de Ginebra en Suiza. Arrancamos con el MONTEVERDI - PIAZZOLLA a finales del 2009 y a la fecha sigue conciliando éxitos después de más de 45 presentaciones entre Francia, Suiza, Bélgica, Polonia y España. Este se llevó al disco en 2012.

Fue aquí donde conocí a mi hermano en la música, Willian Sabatier en el bandoneón, decidimos encarar un repertorio clásico de tangos con un perfil que siempre me resultó interesante q es el de la experimentación en lo clásico. En el 2013 grabamos nuestro disco y seguimos de gira a la fecha por distintas partes de Europa con nuestro proyecto DESDE GARDEL, CANCIONERO PORTEÑO en donde nos acompaña como nuevo integrante Romain Lecuyer al contrabajo.

¿Cómo se manifestó esto en el ámbito local?

En lo local en el 2015 recibí la invitación a participar de la Orquesta Típica San Juan bajo la dirección del bandondeonista Esteban Calderón como cantor invitado. Con ellos gravé ya dos disco con repertorio de Típica Clásica. También bajo la dirección de Calderón formaré parte de staff de María de Buenos Aires en el 2018 en la nuevo teatro del Bicentenario en San Juan.

En Mendoza en el 2015 quería tratar de resolver toda esta carga experimental y canalizarla por algún lado, nos juntamos con Moltisanti y Martínez para evaluar la posibilidad de dar un cambio radical en nuestra música. Éramos testigos de la refundación del género en muchos muy buenos grupos en Mendoza y en otras partes del país. Necesitábamos ser parte de esto nuevamente.

Así nace MARTÍNEZ. MOLTISANTI. FLORES TANGO TRIO, hoy de gira en Europa, con nuevo disco bajo en brazo y nueva propuesta de transformación.

Cabe destacar que para el año 2005 fui convocado para el joven proyecto de la Escuela de Música Popular de la Universidad Nacional de Cuyo como Profesor de Interpretación en Tango, 12 años después puedo y sigo devolviendo todo lo aprendido para poder sentar bases de formación en futuros cantantes y, desde hace unos años ya, acompañado en la Catedra por otro gran músico como lo es el guitarrista Diego Ferreira.

¿A qué lugares te llevó?

Cada lugar tiene una energía especial. Antes del tango yo no había salido mucho de Mendoza. Después de esto fue, San Juan, San Luis, Córdoba, Buenos Aires, distintas partes de Chile, Colombia. Después las distancias y los tiempos de estadía cambiaron y fue España, Francia, Bélgica, Polonia, Suiza, Alemania.

¿Qué te provoca cantar tango?

Cantar tangos es mi momento y mi lugar en el mundo si eso sirve como respuesta.

¿Elegiste, te eligieron o se eligieron con los otros dos integrantes del trío?

Con Martínez y Moltisanti las fichas cayeron donde tenían que caer. Simple. Creo tenía que pasar así. Las cosas se dieron en una charla de café nada más y nos sabemos llevar muy bien y trabajar mejor.

¿Qué pensas que le gusta al público del exterior del Tango que hacen?

Pensando más que nada en los no hispanos parlantes... creo que experimentan la intensidad rítmica y armónica del género con mucho fervor. Claro que la interpretación afirma el sentir pero creo que es eso en donde fácilmente se reconocen y lo adoptan.

¿Cuál es el tango que más te gusta cantar?

Cada tango es un mundo, es una historia increíble en 3'. Quizás prefiero los que menos canto usualmente. Pero hoy me tiran los originales del trío. Quizás CUATRO VERSOS o REFUSILO que están en el nuevo disco.

¿Cuáles son tus primeros recuerdos que tenes con el tango?

Mi abuelo silbando Anclao en París mientras dormía a mi hermana menor de bebe en el viejo patio de casa bajo el parral.

¿Cómo definirías a Juan Pablo y cómo a Martínez? Creo que podríamos dedicar solo una entrevista a esto! Jajaja, pero lo pongo fácil. Son mis hermanos en la música, mis compadres. Personas con las que uno elige estar y hacer.

¿Qué significa Refusilo en tu carrera?

REFUSILO como disco surge ante una necesidad creativa del trio, la resultante de 2 años de laburo e investigación. REFUSILO como tema en letra y música llegó a mi como lo que es, explotó en mi cabeza mientras desayunaba hace un par de meses e inmediatamente, previo grabarlo en el celular, se los envié a los muchachos para arreglarlo y hoy da nombre a este disco q para mí es un nuevo comienzo.

¿De dónde venís y a dónde vas con el Tango?

Vine del otro lado hace más de 25 años y ahora solo voy para adelante hasta el final.

¿Cómo influye el tango dentro de tu bella familia? Influye porque básicamente es mi trabajo, vos le preguntas hoy a cualquiera de mis hijos que hace papá y la respuesta es naturalmente inmediata: Canta Tangos. Mariana, mi esposa, también es músico, mis hijos van por el mismo camino, el tango en casa es uno de los infinitos géneros que suenan todo el día, todos los días.

Y finalmente ¿Cuál sería la buena noticia sobre el tango que le darías a todos los lectores?

Que está más vivo que nunca!

EL DISCO

El mismo es una selección de tangos clásicos de la época de oro del género en el siglo pasado. Acompañan y trascienden, a través de una nueva perspectiva, las nuevas composiciones originales del trío como son REFUSILO (nombre del disco), CUATRO VERSOS, GOLPE BAJO, PIBITO, LINYE, los que suman y enriquecen a la renovación actual manifiesta en muchas nuevas variantes del género. El mismo se puede descargar hoy de los sitios de descarga on-line habituales o conseguir a través de la página de Facebook de @TANGOTRIO en Mendoza a partir de este mes.