El Celler de Can Roca, es de los mejores restaurantes del mundo

El Celler de Can Roca es el tercer mejor restaurante del mundo, según The World's 50 Best Restaurants 2017, considerados los premios Oscar de la gastronomía mundial. El restaurante de los hermanos Roca en Girona ha descendido una posición en la lista, superado de nuevo por la Osteria Francescana (Módena, Italia), que también ha perdido la primera posición.

El trono, este año, corresponde al Eleven Madison Park (Nueva York, Estados Unidos). "Ahora podemos decir que llevamos nueve años entre los cinco primeros y siete entre los tres primeros", ha subrayado Josep Roca, que ha vivido la ceremonia desde el restaurante de sus padres en Girona, muy cercano al suyo.

La gastronomía española sigue muy bien representada en The World's 50 Best: entre los 10 mejores restaurantes del planeta se encuentran también dos restaurantes vascos: Mugaritz y el Asador de Etxebarri. Los hermanos Roca, que nacieron entre fogones, se han llevado también otro honor: el Premio al Arte de la hospitalidad. Mientras Joan y Jordi han seguido la ceremonia en directo en Australia, Jordi se ha quedado al frente de la nave. Y, como cada día el equipo almuerza en el restaurante de sus padres, desde allí ha seguido su retransmisión.

El Celler de los hermanos Joan, Josep y Jordi se convirtió en el mejor del mundo, según esta mediática y controvertida lista, en 2013. Al siguiente perdieron el cetro, superados por el danés Noma, aunque un año después (2015) lo volvieron a recuperar. En la edición de 2016 la Osteria Francescana les desbancó del primer puesto. El jurado valoró positivamente su reinterpretación de la cocina tradicional italiana.

El Celler de Can Roca tiene, además, tres estrellas de la Guía Michelin, como otros nueve restaurantes españoles. La propuesta innovadora que lideran los tres hermanos Roca, a pesar de bajar de la segunda a la tercera posición este año, ha vuelto a situarse entre los tres mejores del mundo gracias a a la solidez de un recorrido culinario que aúna las especialidades de Joan, al frente de la cocina, Josep como sumiller y Jordi, reconocido en 2014 como el mejor repostero del globo, al frente de los platos dulces.

Los Hermanos Roca uno a uno

Joan Roca. Es el mayor de los hermanos, nacido en 1964. Se formó en la Escuela de Hostelaría y Turismo de Girona y es el chef de El Celler de Can Roca. En 1989 trabajó en ElBulli (de Ferran Adrià). En el año 2000 recibió el Premio Nacional de Gastronomíacomo mejor jefe de cocina. En 2010, la Universidad de Girona le nombró Doctor Honoris Causa y un año después recibió otro importante reconocimiento: el Grand Prix de l'Art de la Cuisine, de la Academia Internacional de Gastronomía. En el 2016 fue nombrado mejor chef del año por sus compañeros en la gala de los 50 mejores restaurantes del mundo de la revista británica The Restaurant.

Josep Roca.Nacido en 1966, también se formó en la Escuela de Hostelería y Turismo de Girona y es el sumellier de El Celler de Can Roca. En 2004 recibió el Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Maître de Sala, y en 2010 el de Mejor Sumiller . La Academia Internacional de Gastronomía también le ha reconocido como Mejor Sumiller en dos ocasiones (2005 y 2011).

Jordi Roca. Es el pequeño de los hermanos, nacido en 1978. También formado en la Escuela de Turismo de Girona, pasó a ser el encargado de postres en 2000, tras la marcha de Damien Allsop. La guía Lo Mejor de la Gastronomía lo reconoció como Mejor Pastelero del Año en 2003 y dos años después, la Guía Gourmetour galardonó con la mejor carta de postres y los mejores postres a su trabajo en El Celler de Can Roca. En 2010, la Real Academia de Gastronomía le otorgó el premio Paco Torreblanca, como Mejor Pastelero, y en la revista británica Restaurant lo han reconocido en 2014 como Mejor Chef Repostero del Mundo.