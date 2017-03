El amor es la clave del desarrollo cerebral en los niños

Claves para educar desde el amor a nuestros niños

1. Un niño nunca debe sentir que el amor que se le tiene depende de sus acciones

Los niños deben saber que el amor no es condicional. Es decir, debemos evitar mensajes del tipo "si haces eso te voy a dejar de querer pero si no lo haces te querré más".

En definitiva, los pequeños deben sentir que se les quiere por quienes son y no por lo que hacen.

2. Ayudarles a adaptarse mejor

Si les ayudamos a comprender que el mundo no es un cuento de Disney estarán en disposición de entender y afrontar la realidad del entorno en el que viven, un lugar en el que prevalecen el estrés y la inquietud de la misma manera que el cariño y el amor. De este modo evitaremos que crezcan ingenuos desconociendo todo aquello con lo que se van a encontrar según vayan creciendo.

3. Ayudarles a mantener el control sobre sus emociones

Como todo tipo de educación, la emocional requiere que se predique con el ejemplo. Por eso debemos enseñarles a nuestros niños que no hay emoción ni sentimiento inválido. Los celos, la envidia y el enfado son normales y naturales, solo hay que gestionarlos de manera que no interfieran y que no se desborden.

4. Hablarles de sus emociones

Debemos ayudarles a comprender cómo se manifiestan sus emociones en su tono de voz, en su lenguaje corporal, en su postura y en sus expresiones faciales.