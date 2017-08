Aunque cierres los ojos, sentirás con el corazón

Recuerda que aunque no hay más ciego que el que no quiere ver, esto no implica que el dolor, la tristeza o la angustia desaparezcan por arte de magia, que sea suficiente con cerrar los ojos. No es cuestión de chasquear los dedos y que todo cambie. Es empezar a aceptar que aquello que nos daña existe y aprender a enfrentarnos a ello.