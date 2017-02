Mendocino lucha por su vida en Brasil y necesita dinero para avión sanitario

El 29 de diciembre del año pasado el sanrafaelino Nicolás Quintero protagonizó un accidente en Florianópolis Brasil ) donde se encontraba de vacaciones.





Por causas que se desconocen sufrió una caída desde una altura similar a la de un segundo piso de un edificio, motivo por el cual sufrió múltiples fracturas en el rostro (más de 23).





En estado de coma ingresó al hospital Celso Ramos donde luego de varios días fue intervenido quirúrjicamente, operación que duró alrededor de nueve horas y media, y que fue exitosa. Dos días después fue trasladado al hospital Universitario de Santa Catarina.





Una de las hermanas de Nicolás, Estela, dialogó con Diario UNO San Rafael y contó lo siguiente: "Tras 20 días en terapia intensiva Nico despertó. Al verlo mi mamá se dio cuenta que tenía una escara tremenda (le cubre toda la cola y es tan profunda que casi se le ve el hueso). No sabemos porqué siendo el cuadro de él tan delicado los médicos decidieron sacarle el suero y la sonda que era su único medio de alimentación. A raíz de eso se deshidrató, comenzó a tener infecciones y una severa falla renal (le están realizando diálisis) y pulmonar".





Además señaló: "Mi hermana que viajó para allá, es médica, pero no logra que le den la historia clínica de Nicolás. Según dicen en el hospital no lo pueden pasar a terapia intensiva porque no tienen camas disponibles".





Estela también se refirió al traslado: "Hemos conseguido un avión sanitario pero cuesta 13.500 dólares así que estamos juntando el dinero. Aquellos que quieran y puedan colaborar se lo vamos a agradecer de corazón".





Las donaciones se reciben en la cuenta del banco Santander Rio N° 504-352346/1, CBU 0720504088000035234618, a nombre de Carolina Quintero DNI 34.746.555.





Mientras Nicolás lucha por su vida, su familia busca la manera de poder trasladarlo pero para eso necesita la ayuda de todos.