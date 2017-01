Detuvieron a dos ex concejales porque protagonizaron un insólito robo vestidos de fantasmas

Ex funcionarios de una localidad del centro de Brasil se cubrieron con sábanas para disfrazarse de fantasmas para acceder a instalaciones del municipio y robar una impresora ante las cámaras del recinto, en un insólito hecho ocurrido en un ayuntamiento del estado de Goiás.



La policía reveló este miércoles la identidad de los ladrones, que entraron el 1 de enero al ayuntamiento de Novo Gama, y que, según la prensa local, ya admitieron el robo.





Embed #Brasil | Detuvieron a dos ex concejales por que protagonizaron un insólito robo vestidos de fantasmas https://t.co/QOSU7pdPvM pic.twitter.com/ok5Bb62aRF — Agencia Télam (@AgenciaTelam) 11 de enero de 2017

Se trata, según el portal del diario Folha de San Pablo, de los ex concejales Carlos Alarcom Cartaxo, quien ocupaba la cartera de Transportes, y Adriano Marques Tavares, ex jefe de Deportes, quienes buscaron, dijeron, asustar a los encargados de seguridad del lugar.De acuerdo con el delegado de la policía, Felipe Guerrieri, los dos admitieron el robo, que habría comenzado como un "juego"."Alegaron que estaban bebidos por la conmemoración de fin de año y decidieron entrar en la sede del ayuntamiento para asustar a los vigilantes, y que cuando estaban dentro aprovecharon para llevarse una impresora como recuerdo", añadió el funcionario, según la agencia EFE.Los "fantasmas" entraron a la sede del Ayuntamiento por el estacionamiento utilizando su propio mando a distancia, abrieron las puertas que daban acceso al despacho del alcalde, tiraron la puerta del departamento de administración y se llevaron la impresora.En las imágenes grabadas por las cámaras se ve a dos hombres tapados con sábanas blancas correr por un pasillo y salir de un despacho cargando con una impresora grande. Por momentos, se les resbalan las sábanas y tratan de colocarlas sobre la marcha mientras avanzan por el pasillo.La Policía investiga si se llevaron también una computadora desaparecida y la posible participación de terceros en el incidente. Los ex funcionarios pueden ser acusados de robo y daño al patrimonio público.