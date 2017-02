Remplazó a Angelina: Brad Pitt estaría viviendo con la actriz Kate Hudson

Angelina Jolie. El divorcio más sonado en la historia de Hollywood fue sin duda alguna el de de Brad Pitt





La última novedad en la vida amorosa del actor fue su acercamiento con la actriz Kate Hudson, según la revista Star, que, lejos de dar pocos detalles o desmentirlos, asegura que la pareja ya está compartiendo casa.





La reacción del hermano de la actriz, Oliver Hudson, quizás dio la confirmación de la relación y lo ha comentado a través de su Instagram, enumerando las cosas que Pitt hace y que él nunca hubiera soportado en un hombre:





1. "Es un desordenado de mierda".

2. "Bebe directamente del cartón".

3. "Deja la puerta abierta cuando está cagando. ¡Y eso es cuando está en mi casa!".

4. "Me llama hermano y ha metido cizaña entre mi verdadero hermano Wyatt y yo hasta el punto de que ya no me habla".

5. "Insiste en que mis hijos lo llamen Tío B y perdió al más pequeño en el muelle de Santa Mónica durante dos días".

6. "Mi mamá (Goldie Hawn) ha estado abiertamente coqueteando con él. Ya viste esas pequeñas prendas nocturnas en casa. ¡Todo el día! ¡Desde las 3 de la tarde! Y papá sigue diciendo: 'Está bien, es Brad Pitt'".





Pero eso sí, esta lista la ha hecho en tono sarcástico, dejando claro que entre él y Brad no existe relación alguna por el momento.