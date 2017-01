La China Suárez reveló el talento "oculto" de Benjamín Vicuña

Algo de eso dejó entrever nuevamente la actriz en una entrevista para la promoción de la película Sing, en para la que realizó el doblaje de la elefantita Meena.





En la nota, la actriz contó cómo hizo para que le salga la voz dulce del personaje y además contó que el que sabe imitar muy bien diferentes sonidos es el actor chileno.





"Benja es el mejor haciendo voces. Nadie conoce esa faceta. Hace la sirena de no sé qué... Me dice '¿qué ruido querés que te haga?'. 'No sé, el ñandú', le digo", contó. Y siguió con humor: Pero le digo 'Benja, no sé cómo suena un ñandú, no tengo idea, nunca escuché". (video, minuto 04.54)





china



Además reveló que Vicuña la había acompañado a México a hacer ese doblaje. "Me acompañó y yo les decía a los de Universal, 'Benjamín tendría que haber hecho esto porque él es el que hace todas las voces'", comentó, y agregó cómo fue la reacción de él al escucharla por primera vez en la voz de Mina. "El no vio nada, se quedó afuera porque a mí me daba nervios. Llegó después, le mostramos todo y me dijo 'no es tu voz', le contesté 'Benja, te juro que si'. Y me dice 'me encanta'", detalló.





Respecto a la voz aguda requerida para el personaje, la China recordó una anécdota de su pasado, cuando estudiaba canto. "Una vez una profesora me traumó porque me decía que ponía voz de nena cuando cantaba. Nunca más fui, me sentí humillada. Y usé eso para hacer esta voz. Además, a medida que vas viendo la personalidad del personaje es mucho más fácil. Meena es tímida, dulce, metida para adentro", concluyó.