Tamara Gala hundió a Fede Bal con explosivas declaraciones

Este lunes, en Intrusos, la actriz de Sálvese quien pueda, brindó un móvil desde Carlos Paz y, entre otras cosa, comparó su pasada relación con Fede Bal y la escandalosa separación del comediante con Barbie Vélez





"Yo conozco al Fede anterior, no al de ahora. A mí nunca me pegó, aunque sí tuvo hechos violentos siempre. Cada vez que íbamos a boliches se armaba", arrancó a contar Tamara Gala en diálogo con el ciclo de América.





"Fede era celoso, pero yo no le daba ningún motivo. Me revisaba el teléfono, estaba todo el tiempo así. Si bien a mí nunca me pegó, sí con los mensajes de texto era bastante cabrón. Tiene como esa doble cara, siempre la tuvo, pero a mí nunca me pegó", continuó la vdette.