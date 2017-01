Ya son cinco los muertos confirmados tras el tiroteo en el aeropuerto de Florida

Cinco personas murieron y ocho resultaron heridas en un tiroteo este viernes en el aeropuerto de Fort Lauderdale, 50 Km al norte de Miami en Florida, confirmó el alguacil.



"Cinco personas muertas; ocho heridos fueron llevados a un hospital de la zona", escribió la oficina del alguacil del condado de Broward en su cuenta en Twitter.



Poco antes, la institución había confirmado que había tenido lugar un tiroteo en aeropuerto internacional Fort Lauderdale- Hollywood y que el sospechoso ya estaba bajo custodia.



Todos los servicios del aeropuerto están temporalmente suspendidos, informó la terminal áerea, recomendando a los viajeros contactar a sus aerolíneas para obtener detalles de sus vuelos.



La alcaldesa de Broward, Barbara Sharief, también señaló que el atacante fue arrestado, pero aún se desconocen las razones de su acción.



"Era un atacante solitario y no tenemos evidencia por el momento de que estuviera actuando junto a nadie más. Está bajo custodia y actualmente estamos investigando", dijo Sharief a la CNN. Imágenes de televisión mostraban a los pasajeros corriendo para ponerse a salvo y a cerca de dos centenares de personas congregadas sobre la pista del aeropuerto.



También mostraban numerosos vehículos de bomberos, socorristas y policías en el primer piso del aeropuerto, mientras la pequeña ciudad turística en la costa atlántica del estado se sumía en sonidos de sirenas y bocinas.



Un testigo, Ismail Burke, narró al canal ABC que caminaba por el terminal cuando escuchó gritos. "Entonces nos dimos vuelta y parecía que él (atacante) tenía un uniforme y un arma grande", dijo.



"Y de golpe empezó a dispararle a la gente. Corrimos al baño y así fue como pude salir de allí", añadió.



El incidente ocurrió en la zona de reclamo de equipajes del terminal 2 y los oficiales recibieron las primeras llamadas a la emergencia a las 12H55 locales.



El presidente electo, Donald Trump, dijo en su Twitter que está "monitoreando la terrible situación en Florida (...) Mis pensamientos y plegarias están con todos". También el presidente Barack Obama fue puesto al tanto de los hechos por parte de sus asesores de seguridad.



El gobernador del estado, Rick Scott, informó que está camino del aeropuerto para recoger información. Su oficina declinó dar más detalles por el momento. Un video tomado por un testigo con su celular y obtenido por el canal 7, filial local de Fox, mostraba a una persona sangrando en el suelo del terminal 2 y a otras echadas o arrodilladas.



El exportavoz de la Casa Blanca, Ari Fleisher, tuiteó que estaba en el aeropuerto en el momento del tiroteo: "Hay disparos, todo el mundo está corriendo", escribió. "Todo parece calmado ahora pero la policía no deja que nadie salga del aeropuerto, al menos no del área donde estoy", añadió más tarde.