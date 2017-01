Un horror: esta es la muñeca de Emma Watson

Anticipándose al estreno de La bella y la bestia el próximo mes de marzo, Disney está empezando a poner en circulación el merchandising oficial de la película. Y debido a la inmediatez de las redes sociales, la imagen de una horripilante versión en juguete de Emma Watson ha corrido como la pólvora a escasas horas de su publicación en Flickr.



Y no es para menos, ya que la muñeca pretende representar a la joven actriz como una cabezuda de frente enorme y rasgos extrañamente alargados.



El autor de las fotos es William Herrington, un profesor de Colorado (EEUU) que se sorprendió al encontrar este insólito juguete en los grandes almacenes J.C. Penny. Según ha contado a Mashable, la muñeca está manufacturada por Disney Store pero solo se distribuye a través de la mencionada cadena de almacenes, como una "versión menos glamurosa". En estos momentos, la muñeca no está disponible en la web de la tienda.



Como era de esperar, los usuarios de Twitter no han tardado en encontrar parecidos razonables entre la muñeca y diversas celebridades. La mayoría reconoce inmediatamente a Justin Bieber con peluca y vestido, pero otros ven a Caitlyn Jenner, a Lord Farquaad de Shrek, a la Reina Roja de Alicia en el país de las maravillas e incluso al ex-presidente Barack Obama.



Fuente: Cine 54