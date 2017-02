La Casa Blanca emitió su primer tuit en español en la "era Trump"

La Casa Blanca difundió su primer mensaje en español en la red social Twitter desde que asumió Donald Trump, aunque el idioma no se usa en su página web desde el pasado 22 de enero.



"Hola! ¡Bienvenidos a @LaCasaBlanca! Sígannos para mantenerse al tanto de las últimas noticias sobre @POTUS Trump y de su administración!", publica este miércoles la cuenta en twitter de la Casa Blanca en su primer mensaje en español.



La versión en español, idioma que hablan más de 50 millones de personas en Estados Unidos y 700 en todo el mundo, desapareció de la web de la Casa Blanca poco después de que Trump tomara posesión de su cargo como presidente de Estados Unidos, el 20 de enero pasado.





Embed ¡Hola! ¡Bienvenidos a @LaCasaBlanca! Sígannos para mantenerse al tanto de las últimas noticias sobre @POTUS Trump y de su administración! — La Casa Blanca (@LaCasaBlanca) 31 de enero de 2017

"Sorry, the page you're looking for can't be found (Disculpe, la página que está buscando no se puede encontrar)", es el mensaje que aparece ahora en la página www.whitehouse.gov/espanol , abierta por la Administración de Barack Obama poco después de llegar al poder.En el mensaje emitido en Twitter, la Casa Blanca anima a seguir las actividades de Trump y de su administración a través de esta cuenta y la del presidente, denominada @POTUS (siglas de President Of The United States).La retirada de la web en español recibió numerosas críticas por parte de amplios sectores hispanos de Estados Unidos e incluso de las autoridades españolas y los responsables de la Academia de la Lengua en España.