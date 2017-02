¿Quién zanjará el conflicto?

La disputa podría ser resuelta por la Corte Suprema en Washington, al ser la encargada de definir el marco constitucional del Ejecutivo y de unificar la jurisprudencia.

Pero antes se debe esperar el fallo del tribunal de Apelaciones de San Francisco, que examina la decisión del juez James Robart, quien suspendió a nivel nacional la aplicación del decreto presidencial, que prohíbe el ingreso de migrantes de siete países de mayoría musulmana por 90 días y de refugiados por 120 (para los sirios la medida es indefinida).

Los tres magistrados de esta jurisdicción -dos nombrados por presidentes demócratas, otro nombrado por un presidente republicano- escucharon argumentos a favor y en contra y determinará esta misma semana si el fallo se mantiene o el decreto vuelve a entrar en vigencia.

Fuerzas en pugna

Los demandantes principales son los estados demócratas de Washington y Minnesota, ambos fronterizos con Canadá.

Varios grupos han presentado ante la corte documentos para apoyar la demanda contra el decreto, en especial la poderosa Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Cerca de 300 profesores de Derecho y unas 130 empresas de Silicon Valley presentaron documentos para apoyar la decisión del juez Robart.

Otros 15 estados y la capital federal de Washington anunciaron que enviaron un memorando demandando la confirmación de la decisión.

Además, ex altos funcionarios demócratas, como los ex secretarios de Estado John Kerry y Madeleine Allbright, y Leon Panetta, ex ministro de Defensa de Barack Obama , afirmaron que el decreto de la discordia "erosiona la seguridad nacional".