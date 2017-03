Juan Palomino contra Marcelo Tinelli y ShowMatch

"Le costó mucho a los actores que sólo hablen del programa de Marcelo Tinelli en toda la TV", expresó Juan Palomino en el marco de la reunión multisectorial de trabajadores de la industria audiovisual desde la Asociación Argentina de Actores (AAA), por el reclamo de producción y ficción nacional.





La Once Diez, el actor reveló que "yo también he dicho que no al programa de Marcelo Tinelli. Me llamaron para Cantando, para Entrevistado porel actor reveló que "yo también he dicho que no al programa de Marcelo Tinelli. Me llamaron para Cantando, para Bailando por un Sueño , y he dicho que no", precisó.





Y argumentó: "Me siento incómodo, no me gusta la mirada que tienen sobre la mujer, que la mujer ocupe el lugar de objeto y entre en ese juego".





"Yo tengo estas convicciones más allá de si estoy en la cresta de la ola si gano 25 mil o 5 mil, sé que tal vez no es el mejor lugar para estar parado la Asociación Argentina de Actores, -ni el más conveniente- pero es donde quiero estar para seguir defendiendo nuestro valor", sostuvo.





En cuanto al reclamo al Estado Nacional por parte de actores, productores, guionistas, técnicos y trabajadores de la industria audiovisual. "Esto es algo que de alguna manera viene castigando a todos los sectores, la reunión acá tuvo que ver con llevar las propuestas recibidas con la nueva Ley de Medios (26.522) al Congreso, para presentar las dificultades que está teniendo nuestro sector", detalló. Mientras que expuso que "tiene que ver con pensar una nueva forma de generar contenido para que todos los que conforman el patrimonio cultural audiovisual tengan trabajo, hubo una baja de un 40% de trabajo".





Así, planteó que "dentro de lo que es la ficción nacional, es exigirle también a las grandes marcas, que el 30% de su producción sea nacional, que no se trate de un hecho aislado. Buscamos una suerte de convenio entre las grandes empresas, una relación directa con lo que es la política de medios, como única forma de construir y crear puestos de trabajo", expuso.





"Esto habla de una política de medios que tiene que reverse, esto lo venimos debatiendo también, viene sucediendo hace más de dos años, que novelas turcas y coreanas tienen un libre de tránsito, esto está sin regularizar", criticó. Y denunció que "hasta nos echan la culpa (a los actores) con una falacia tan grande como que la Ley del Actor merma la producción, el Estado debe garantizar la producción nacional".





Por último, admitió que "se nos escapó la tortuga por plantear la necesidad de 'producción nacional' sin hablar de ficción, porque claro, los programas de panel son baratos e implican menos inversión y fuentes de trabajo". "Acá hay que hablar de producción y ficción nacional y esto tiene que regularlo el Estado, tiene que haber un contenido que transmita nuestra identidad", concluyó.