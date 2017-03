Suspendieron por cuatro meses al fiscal Fabricio Sidoti

El Jury de Enjuiciamiento suspendió por cuatro meses al fiscal Fabricio Sidoti investigado por la causa de Ayelén Arroyo, quien terminó asesinada por su padre en Ugarteche.



Después de más de tres horas de debate el Jury decidió que Sidoti no sea sometido a un juicio oral y público para su destitución, sino que pasará cuatro meses suspendido y luego volverá a sus funciones.



El Gobierno había denunciado a Sidoti luego de la muerte de Ayelén Arroyo, ocurrida en septiembre de 2016, en su casa de Ugarteche Luján, donde su padre es el acusado de asesinarla a puñaladas.



La víctima había denunciado al hombre por abusos sexuales y maltratos, por lo que el fiscal investigado ordenó una exclusión del hogar.



Lo que se le cuestionó a Fabricio Sidoti fue que no habría seguido la causa, y que si hubiese mandado a la cárcel al hombre, hubiese evitado la muerte de Ayelén.



A partir de la nueva ley sancionada permite que haya penas intermedias para quienes sean sometidos a Jury, no como antes que los jueces debían decidir entre archivar el caso o enviar al acusado a juicio para la destitución.