Axel sacó nuevo disco: "Quise romper con las zonas de confort"

A los 40 años y con su octavo disco en la calle llamado "Ser", el cantautor Axel dijo sentirse "con muchas expectativas" para que la gente "se conecte con las canciones", pero aclaró que su premisa siempre fue "romper con las zonas de confort".





No obstante, Axel reconoció que esta nueva producción "no podría haber sido hecha en otro momento", y comentó: "es el disco que más me identifica".





"Creo que no. Creo que todo en la vida llega en el momento que tiene que llegar. Que lo que sucede conviene, aunque cuando pasa pensamos que no, pero luego la perspectiva del tiempo nos da una mirada diferente y con otra amplitud, nos puede llevar a otro lugar y nos va a gustar seguramente. Por eso este disco no podía haber sido en otro momento", respondió ante una consulta de NA.





Axel señaló que en este disco se sintió "más flexible", dado que mientras que realizó el mismo debió afrontar situaciones límites en su vida y por ese motivo es que "busca el equilibrio" entre su personalidad diaria y su parte musical.





Este es el octavo disco solista de Axel, el cual compuso en su totalidad en Córdoba, donde hace un tiempo se radicó con su familia: comentó que en parte afincarse entre la naturaleza le sirvió para encontrar nuevas motivaciones.





"El disco tiene cosas electrónicas y nuevas, sin salir de esa zona que es el cantautor, con piano y guitarra, y siempre hay un instrumento orgánico, pero también le agregué cosas eléctricas", afirmó.





En ese sentido Axel sostuvo que en la actualidad mucho de la música que se escucha tiene esa tendencia musical, pero también abogó por una sonoridad en donde las letras tuvieran su peso propio.





El flamante disco se llama "Ser" y tiene 12 temas, entre ellos dos dedicados a su madre ("Eternidad") y su tercer hijo ("Fermín"), y en uno ("Que nos animemos") en el que participa la cantante estadounidense Becky G.





La presentación oficial será en una gira por gran parte del país, y comenzará el 5 de octubre en el estadio "Forum" de Santiago del Estero, pero también pasará por Tucumán, Salta, Jujuy, Neuquén, Bahía Blanca, Mar del Plata, San Juan, Mendoza, entre otras, teniendo como punto culminante el 25 de noviembre en el "Hipódromo de Palermo".





El trabajo que le permitió hacer un disco con sonidos urbanos, algo de folclore y las típicas baladas que suele componer, mezclaron condimentos que fluyeron, en algunos casos y cuestiones que "está demandando el mercado".





"Si uno quiere ser un artista popular no puede hacer solo que le gusta, sino que debe haber un punto de equilibrio entre lo que la gente quiere escuchar y lo que uno está dispuesto a dar.





Sin dejar de ser auténtico y genuino", expresó.





El autor de temas como "Celebra la vida", "Te voy a amar" o "Amo", sostuvo que no escribe pensando en hacer un hit, el cual considera que se sabe "con el diario del lunes".





"Un hit se sabe luego de unos meses de que la canción o el disco esté sonando. En Estados Unidos se dice que cuando algo es más que un hit, es un smash , como puede ser Despacito . Tengo un gusto de música muy radial, y a veces hago cosas que tienen esa sonoridad, pero nunca tengo presión a la hora de escribir una canción", argumentó.