La millonaria suma que deberán desembolsar por airbags defectuosos

Toyota Motor Corp lidera los montos a pagar en el acuerdo con u$s 278,5 millones, seguido por BMW AG con 131 millones, Mazda con 76 millones y Subaru Corp con 68 millones, detalló una nota de la agencia Reuters.



Las demandas contra Honda Motor Co, Ford Motor Co y Nissan Motor Co no han sido resueltas, según abogados.



Los infladores de las bolsas de aire de Takata Corp, que pueden explotar con fuerza excesiva y expandir metralla metálica dentro de automóviles y camionetas, son responsabilizados de al menos 16 muertes y más de 180 heridos en todo el mundo.



La falla de seguridad ha provocado llamados a revisión en todo el mundo de unos 100 millones de infladores en más de una docena de fabricantes de automóvile

