¿Esta coupé BMW realmente está oxidada?

No parece tener mucho sentido que todo un BMW M6 Coupé, de una serie no precisamente antigua, luzca así de estropeado, ¿verdad?



Y es que las imágenes revelan un coche de carrocería muy deteriorada por el óxido ¡hasta sobre piezas plásticas!, como los retrovisores, por ejemplo.



No, la explicación es otra: se trata de una decoración a base de un vinilo especial que produce un efecto sorprendente y realmente destartalado.



De hecho, basta fijarse en el impecable estado de las llantas de aleación del coche, que por cierto son las originales, o de sus faros de xenón, para advertir que su propietario no lo tiene precisamente desatendido. Eso sí, la pintura parece incluso cuarteada.