Los hermanos Coen trabajarán sobre el guión de "Scarface"

Los hermanos Coen se embarcan en la travesía de pulir y revisar el guión de la nueva versión de "Scarface", un proyecto que protagonizará el actor mexicano Diego Luna y que tiene fecha de estreno prevista para el 2018, informó el medio especializado Variety.



Ethan y Joel Coen retocarán el guión del "remake" de la célebre historia de "Scarface", llevada a la pantalla en 1932 de la mano del cineasta Howard Hawks y años más tarde, en 1983 con dirección de Brian de Palma y la actuación de Al Pacino.



Este nuevo proyecto de los dos cineastas estadounidenses ganadores de cuatro Premios Óscar, se suma a los trabajos ya realizado sobre los guiones de los filmes "Unbroken" (2014), dirigido por Angelina Jolie, y "Bridge of Spies" (2015), de Steven Spielberg.



La película, que girará en torno al ascenso y caída de un gángster latino en Los Ángeles, tiene entre los candidatos a su realización a David MacKenzie ("Hell or High Water", 2016) y Peter Berg ("Patriots Day", 2016), señaló el medio especializado The Hollywood Reporter, luego de que Antoine Fuqua renunciara al puesto ya que quiere concentrar sus esfuerzos en la secuela de "The Equalizer" (2014).