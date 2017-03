A pesar de los rumores que señalaban que la actriz y directora había acabado con Hollywood, Angelina Jolie se prepara para regresar con una agenda cargada de proyectos tras su inminente divorcio con Brad Pitt.



La actriz se encuentra en negociaciones para protagonizar The Spy Who Loved y otro proyecto sobre Catalina II La Grande, ambos de Universal Pictures; está desarrollando como directora la cinta Without Blood, y recientemente ha firmado contrato con Disney para producir The One and Only Ivan, según The Hollywood Reporter.



El estreno de su última película como directora, First They Killed My Father, se celebró en Camboya junto a la realeza asiática y de Hollywood. El filme es una adaptación de las memorias del sobreviviente Khmer Rouge, y cuenta la historia de la dramática infancia de Ung. En ella protagonizan un elenco de actores novatos que interpretan una pesadilla como vida bajo el mandato del político Pol Pot.



El proyecto The Killed My Father fue producido y es distribuido por Ted Sarandos, el jefe de contenidos en Netflix; y según diversas fuentes, pagó unos 25 millones para el lanzamiento del nuevo drama biográfico.



Por lo visto, Angelina tiene la agenda muy ocupada preparando tantos proyectos que, de confirmarse, supondrán su regreso ante las cámaras desde que dirigiera y protagonizara junto a Brad Pitt Frente al mar en 2015; y sus primeras películas de estudio desde que cobrara cerca de 20 millones de dólares por su papel en Maléfica en 2014.



Sin embargo, no ha rechazado la nueva producción de Sony, Shoot Like a Girl, la verdadera historia de Mary Jennings Hegar, una líder americana en la Fuerza Aérea y piloto de helicópteros que sirvió tres temporadas en Afganistán antes de retar las políticas en combates militares, que excluían mujeres. Inicialmente, la película fue escrita por el guionista Frank Baldwin, pero se está realizando una nueva versión por el nominado a un Oscar, Jason Hall. "Es el tipo de roles que ella busca, porque es sobre una mujer valiente", expresó la productora de la cinta Ellen Goldsmith-Vein.



En cuanto al estatus de su proyecto Africa, el que era una colaboración entre ella y Brad Pitt, si continúa de alguna manera. Es probable que se haga sin ella -que tenía previsto dirigir y protagonizar junto a su ex. El productor Jon Peters, quien ha estado desarrollando la película biográfica sobre el paleontólogo Richard Leakey, confesó recientemente a The Hollywood Reporter que probablemente no harán la cinta con ella. La película estaba a solo un mes de comenzar el rodaje el año pasado cuando se paralizó por problemas de presupuesto. "Se supone que iba a costar unos 60 millones de dólares, y creció unos 130 millones", explicó Peters. "Angelina quería que fuera un proyecto muy grande".



