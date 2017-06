Un compuesto de la marihuana podría ser eficaz contra la esquizofrenia

Una investigación desarrollada por científicos del Instituto de Salud e Investigación Médica de Illawarra en Nueva Gales del Sur (Australia) abre el camino para un nuevo tratamiento de la esquizofrenia, mediante el efecto de un compuesto del cannabis que ha resultado ser eficaz en un experimento con ratas. El estudio sugiere que el compuesto puede mejorar el deterioro cognitivo específico de la esquizofrenia, sin ninguno de los efectos secundarios que provocan los fármacos actuales.



La medicación actualmente disponible es capaz de tratar los síntomas positivos de la enfermedad (positivos = síntomas que no aparecen en individuos sanos), como las alucinaciones y los delirios, pero es bastante menos eficaz a la hora de tratar los síntomas cognitivos y negativos (negativos = interrupción del comportamiento normal del individuo) como la reducción del habla o la disminución de la interacción social.



Además, teniendo en cuenta que los antipsicóticos pueden causar una amplia gama de efectos secundarios, incluyendo espasmos musculares, inquietud, temblores, así como somnolencia, o mareos, hay poderosas razones por las que analizar terapias alternativas.



Por ello, los investigadores analizaron el potencial de un compuesto de cannabis llamado cannabidiol (principal componente de la planta de cannabis) para tratar los síntomas más problemáticos de la esquizofrenia. Primero revisaron 27 estudios anteriores: "De esta revisión, encontramos que el cannabidiol no mejorará el aprendizaje y la memoria en cerebros sanos, pero podría mejorar aspectos de aprendizaje y memoria en las enfermedades asociadas con deterioro cognitivo, incluyendo la enfermedad de Alzheimer, así como trastornos neurológicos y neuroinflamatorios", explica Katrina Green a la revista Nature.



Con estos datos, los expertos examinaron si el cannabidiol podría reducir el deterioro cognitivo en un experimento con roedores, inyectándoles 10 miligramos por kilogramo de cannabidiol durante 3 semanas. Probaron la cognición de las ratas y la memoria de trabajo mediante la alternancia recompensada en pruebas de laberinto en forma de T y prueba de reconocimiento de objetos. Además, probaron su sociabilidad usando una prueba de interacción social.



Los resultados del experimento

"Encontramos que el cannabidiol fue capaz de restaurar el reconocimiento y la memoria de trabajo, así como el comportamiento social a niveles normales. Estos resultados son interesantes porque sugieren que el cannabidiol puede ser capaz de tratar algunos de los síntomas de la esquizofrenia que son aparentemente resistentes a los medicamentos existentes Además, el tratamiento no alteró el peso corporal ni la ingesta de alimentos, que son efectos secundarios comunes del tratamiento con fármacos antipsicóticos ", aclara Ashleigh Osborne, coautora del trabajo.



Aunque los resultados son alentadores, los científicos señalan que son necesarias más pruebas para ver si este compuesto tiene el mismo efecto terapéutico en los seres humanos.



