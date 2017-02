El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo oficializó la postulación de dos mujeres en cargos claves dentro del Estado. Una de ellas, la abogada y actual defensora de pobres y ausentes Mariana Silvestri, inaugurará el funcionamiento de la Defensoría General, es decir, la contracara de la Procuración que lleva adelante Alejandro Gullé, ya que el Ministerio Público quedará dividido entre los fiscales que acusan de quienes deben defender a esos acusados.





La segunda mujer es Liliana Muñoz de Lázaro, para ocupar el cargo de vocal dentro del Tribunal de Cuentas, por lo que dejará su actual lugar dentro del Ministerio de Salud, como subsecretaria de Administración. De manera tal que la ministra del área, Claudia Najul, deberá designar su remplazo.





En la presentación de ambas postulaciones, el gobernador ofreció pruebas de la idoneidad de ambas candidatas, subrayando en el caso de Silvestri algo que ya ha repetido cuando propuso los pliegos de Gullé para la Procuración y de José Valerio para la Corte Suprema: aquello de que es válido elegir un miembro del partido gobernante, pero que él prefirió escoger a dos personas del ámbito de la Justicia para darle más institucionalidad y garantizar los cambios necesarios en ese ámbito. Silvestri lleva años en el papel de defensora pública y ha llevado casos muy complejos, como el del Gato Araya, acusado de narcotraficante y de homicidio, o el del Tanga Gómez, el asesino de Matías Quiroga durante un asalto a un blindado.





Sin embargo, no pudo argumentar lo mismo respecto de su funcionaria, ya que se va a un órgano de control extrapoder y, como suele suceder con todos los mandatarios, colocan a personas de su mismo partido para controlar las cuentas de la gestión, cuando en realidad debería formarse con miembros de otras fuerzas políticas. Además, le ofrece un puesto vitalicio ya que es un cargo similar al de un juez, con un salario mucho más importante que el de un subsecretario.





Cornejo aseguró que "en 29 años que ha sido cuentadante, es decir, aquellos que se hacen responsables con su firma del uso de los fondos públicos, nunca ha sido multada por el Tribunal", a modo de ejemplificar el conocimiento que tiene Muñoz de la administración de recursos y sus pasos legales, lo que jugaría a su favor.





Ambas candidatas deben ser aprobadas en el Senado tras las audiencias públicas respectivas.





María José Ubaldini, senadora del FPV-PJ y miembro de la Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales, celebró que se esté poniendo en marcha la Defensoría General, pero cuestionó el modo cómo quedó la ley de su autoría . "Este puesto no tendrá la misma jerarquía que la del procurador, porque dura en su cargo 5 años nada más, lo que hace que no esté garantizado su independencia porque se va a preguntar si el próximo gobernador le renovará o no el cargo. Además, no tiene el mismo ingreso, ya que ni siquiera cobra como un fiscal adjunto y, por último va a ser jefe de sus pares, que eso no es a favor o en contra, pero siempre es un paso difícil".





Por ahora, la Defensoría General tendrá independencia sólo administrativa, pero no presupuestaria, ya que compartirá los recursos con la Procuración. Actualmente trabajan alrededor de 40 defensores públicos en lo penal y en la Justicia de Familia, incluyendo las asesorías para los menores. La intención de Silvestri es crear una gran Defensoría General, con mayor movilidad, dónde el trabajo no esté en compartimentos estancos, para lo cual deberá pensar qué recursos puede incorporar y en qué espacios.