Explicaron que el gobierno de Mendoza emitirá letras cada 2 meses

La diferencia con la forma en que se ha estado manejando la provincia hasta ahora es que las letras se emitían en forma aislada, y a partir de este año se sistematizará la emisión en forma bimestral.

La periodicidad de la emisión, según explicó Neri, les da mayores garantías a los inversores.

En cuanto a la utilización de las letras, el año pasado se firmaron por aproximadamente $400 millones de pesos. Este año, Mendoza está autorizada a hacerlo por $1.800 millones, que en general se utilizan para los desfasajes de caja.

Qué son y para qué sirven

La emisión de letras constituye un sistema de obtención de crédito en forma dinámica sin los requerimientos que la colocación de un bono internacional implicaría.

No se consideran parte de la deuda estructural de la provincia, porque se cancelan en tiempos cortos: desde días hasta alcanzar plazos de 18 meses como máximo.

Además de las ya mencionadas, la obtención de crédito a través de este tipo de operatoria financiera tiene otras ventajas: la celeridad de la obtención del dinero y los bajos intereses que generan. En el mismo sentido, y cómo se emiten con el respaldo del Tesoro Nacional, las condiciones de la devolución están sujetas a la situación económica del país.

En síntesis: las letras se corresponden con una herramienta que se vuelve muy útil a la hora de sacar a la Provincia de apuros financieros, aunque no se obtengan a través de ellas grandes sumas de dinero. Son utilizadas para cubrir déficits estacionales de caja.

Logros

De más está decir que se debieron utilizar muchas horas de trabajo y disponer de una cuota de creatividad para generar canales de pago que no significaran tener que salir a obtener crédito desde el minuto cero de la actual gestión.

"Esto nos ha llevado todo el año pasado, desde diciembre de 2015 hasta ahora. Pero estamos en condiciones de decir que lo pudimos hacer", afirmó el subsecretario.

Como principales logros, el funcionario mencionó la obtención de dos créditos del Banco Nación, la operatoria financiera que se realizó para destrabar el arribo del helicóptero a la provincia y, por supuesto, el bono internacional por U$S500 millones.

Pero además, y especialmente, Neri mencionó el diseño de los dos bonos con los que se les pagó a proveedores y el éxito alcanzado. Es que, según aseguró, ningún proveedor se ha quejado de algún inconveniente a la hora de negociarlos.

"Tuvimos que hacerles frente a pasivos concentrados en el cortísimo plazo, con vencimientos que se sucederían uno tras otro durante el transcurso de 2016", describió. En este paquete se podría contar al pago de la deuda flotante que dejó el gobierno anterior, la cancelación de los sueldos de noviembre del 2015 y los vencimientos de diciembre.

Mejorar el perfil de la deuda

Según el funcionario, lo que la agencia ha tratado es darle liquidez a la Provincia, para poder pagarles a los empleados y proveedores en tiempo y forma.

Con esto, lo que se consigue es mejorar los precios y las condiciones crediticias.

Además, lo que la repartición busca es mejorar el perfil de la deuda: darle un horizonte creíble a la provincia en su rol de pagadora, distribuir las fechas límites de pago en el tiempo y así aliviar a la administración provincial del agobio de los vencimientos.

Por otro lado, se quiere dar calidad a la toma de crédito: que la mayor parte del endeudamiento sirva para capitalizar a Mendoza.

Así, la administración actual logró achicar el déficit operativo a $570 millones, mientras más de $3.200 millones se utilizarán como inversión en obra pública y adquisición de bienes de capital.

El Presupuesto 2018 también tendrá pedido de deuda

Si bien ha sido la promesa de por lo menos los últimos tres gobiernos provinciales, Mendoza no logra equilibrar sus cuentas. Es decir, no se puede presentar un presupuesto provincial en la Legislatura que no vaya acompañado de un pedido de autorización de endeudamiento. Esto será así durante la primera etapa de Alfredo Cornejo como gobernador, debido al estado de las cuentas públicas que dejó Pérez. Según el subsecretario de Financiamiento, Lisandro Neri, el Presupuesto 2018 tampoco será el de déficit cero, como no lo fueron el del 2016 ni el del 2017. Sin embargo la idea es cumplir este objetivo antes del fin de la gestión.