El PJ está cada vez más cerca de ir separado a las PASO

Habló Rubén Miranda, el diputado nacional que llegó a una banca por la ex Corriente Peronista, hoy Frente de Agrupaciones Peronistas o, dicho de otro modo, el tan golpeado ciurquismo.





No se comunica demasiado con los medios, pero cuando lo hace, no usa eufemismos. Ahora está enojado, y parece no tener medias tintas a la hora de expresarlo. "No nos convocan. El presidente del partido no toma una postura que nos represente a todos, así es que lo más probable es que nos presentemos a las PASO con nuestra propia lista", respondió Rubén Miranda al primer requerimiento periodístico.





"Es cierto que perdimos tres municipios, pero también es cierto que todavía tenemos presencia territorial y mucha. Esto también hay que valorarlo. Y de todas maneras, si no lo pueden valorar, perfecto. Pero vamos a presentar nuestro propio equipo", manifestó el ex intendente lasherino.





En el mismo sentido, dijo que sabe que los Azules y la gente de Félix se están reuniendo informalmente y a ellos no los convocan.





"Creo que es un error, porque nosotros tenemos un peso territorial que hay que respetar: 32 concejales, 9 presidentes de partidos municipales, 6 legisladores... Son números para tener en cuenta", declaró.





Lo insólito es que, a pesar de que pertenece al grupo nacional del PJ tradicional, que se muestra antagónicos al kircherismo, a nivel provincial Miranda admitió que están en conversaciones con el Peronismo para la Victoria, a fin de presentar una lista alternativa a la que acuerde el resto del partido. "Al menos tenemos coincidencias en el primero y en el tercer distrito", señaló.





Los K se posicionan

Los kirchneristas, agrupados en Mendoza en el Peronismo para la Victoria, también están pensando en ir por su cuenta a las primarias. Es que dicen que la dirigencia del PJ no los deja participar ni les da lugares en las listas. Y agregan que a pesar de haber demostrado que los históricos dirigentes no pudieron retener el gobierno de la Provincia, ni siquiera las intendencias que poseía, siguen sin prestarles atención. Desde esas huestes, lo que más reclaman es "que el PJ deje de hacerle la vista gorda al gobierno en sus decisiones antipopulares, y convertirse en una verdadera oposición, una opción contra el oficialismo", tal y como ellos lo plantearon.





La rebelión azul

Desde la muerte del dirigente azul Juan Carlos Chueco Mazzón, en el grupo más antiguo de los que conforman el peronismo local no hay nadie con el suficiente liderazgo para coordinar acciones.





Así, los que pueden imponer un criterio son los intendentes, pero no todos. De los cuatro jefes comunales de este sector, los que más peso tienen son Alejandro Bermejo, de Maipú y Jorge Omar Giménez , de San Martín. Ambos han mostrado en los últimos días diferencias con el gobernador, Alfredo Cornejo , con el cual habían tenido hasta ahora una relación cordial.