El Gobierno consideró un "fracaso" el paro docente, pero para el SUTE el acatamiento fue alto

Para el SUTE la adhesión al paro docente fue del 75 por ciento y negó los números que dio el gobernador, Alfredo Cornejo, quien dijo que solo el 6 por ciento había acatado a la medida de fuerza y que las clases habían comenzado con normalidad.



"Nosotros con el relevamiento que hicimos sabemos que 75 por ciento hicieron paro, pero el 100 por ciento estaba convencido de lo injusto de la propuesta, que el 10 por ciento para marzo no alcanzaba", dijo el secretario gremial del SUTE, Adrián Mateluna.



Ante esto agregó: "Vimos la falta de actualización de fondos fijos, la falta de actualización de los comedores para las escuelas, hay escuelas donde no empezaron las clases, algunas de educación especial. Hay cierres de secciones y de escuelas en San Rafael".



"Agotaron a Jaime Correas en la mentira, ya no le cree nadie", señaló Mateluna e insistió: "El paro se hizo sentir en Mendoza porque no iniciaron las clases en forma normal. Pero lo más importante es que los compañeros recobraron la dignidad de decirle no al Gobierno, porque no le creemos, porque un 10 por ciento de aumento en marzo no recupera absolutamente nada, porque entendemos que el gobierno tiene que dialogar las políticas educativas con los trabajadores, eso no lo está haciendo y mientras no lo haga los trabajadores vamos a reclamar esa participación que exige la democracia".



Además el sindicalista apuntó contra Cornejo: "Al señor Cornejo gobernar con decreto tras decreto no va a construir una mejor democracia en la provincia, con decreto y apriete que también denunciamos. Hay aprietes a directoras y supervisoras para que manden listas de quiénes se adhieren al paro para descontar los sueldos".



La medida de fuerza continuará mañana donde el SUTE espera otra jornada de protesta y a las 18 marcharán desde Rivadavia y San Martín, de Ciudad, en simultáneo con la movilización a nivel nacional.



La visión del Gobierno

El gobernador Alfredo Cornejo aseguró que el 94 por ciento de los docentes se presentó en las escuelas y que fue un "error del Sute" adherirse a un paro nacional.



"Las cifras con el control on line por la asistencia que reportan las directoras, da un acatamiento del 6 por ciento de los docentes hace paro, es decir que el 94 por ciento restante fue a trabajar a las escuelas", indicó el gobernador.



Agregó: "El ese acatamiento es muy bajo por lo tanto podemos decir que fue un fracaso el paro. Creo que fue un error del SUTE adherirse al paro nacional porque ellos tienen otra negociación y otros problemas".



Además dijo: "Hubo una alta asistencia de alumnos, aunque es más dispar que la de los docentes. Me imagino que mañana martes va a ser normal porque los padres experimentaron que los docentes se presentaron a dar clases".



Por su parte el Director General de Escuelas, Jaime Correas, sostuvo a Radio Nihuil: "Los alumnos están yendo con normalidad y los docentes también. Por el relevamiento hay una asistencia de docentes que supera el 90 por ciento".



Indicó: "Hay escuelas que funcionan mejor que otras. Lo que sí es que el Estado está garantizando que el sistema educativo se ponga en marcha como tiene que ser".



En la escuela Quintana, de Ciudad, los docentes decidieron no adherirse al paro pero sí vestirse de negro como forma de protesta.



"Los docentes en su totalidad vinieron a la escuela. No hubo acatamiento al paro por una cuestión económica, no porque no estamos de acuerdo, por eso estamos vestidos de negro para apoyar la medida", sostuvo una de las docentes de la escuela Quintana.



Ante esto Jaime Correas expresó: "Es una decisión de una escuela, pero en Mendoza hay 1800 escuelas, la respetamos y no consideramos que sea una cosa reprobable".



Agregó: "A mí no me gustan los docentes vestidos de negro, pero si ellos consideran que es una manera de protestar. Yo prefiero docentes vestidos de negro en las escuelas haciendo sus tareas que docentes sin gardapolvos en sus casas".