Cornejo le apuntó a Paco Pérez por los subsidios al colegio Norbridge

El Gobierno de Mendoza estudia denunciar penalmente a dos colegios privados que reclaman públicamente por la quita de subsidios estatales, al entender que dicha asignación fue dada de forma viciada y que podría existir algún tipo de delito.





"Uno de estos colegios tenía una irregularidad y he pedido que estudien la complicidad del gobierno anterior y las autoridades de la escuela, y de ser necesario lo vamos a denunciar penalmente por cómo se han venido otorgando los subsidios", expresó el gobernador Alfredo Cornejo , al referirse a la polémica desatada en torno a la quita de estos aportes.





Al explayarse, detalló que se han revisado todas las asignaciones de los subsidios a los colegios privados, quitándolos en algunos casos y en otros aumentándolos al 100%, porque había lugares donde no había otro servicio educativo. Debido a ese análisis de los servicios que prestan estas instituciones, encontraron que muchas escuelas privadas recibían subsidios cuando no correspondía, o recibían los aportes por servicios que no estaban prestando, describiendo así el desorden encontrado.





El mandatario indicó que todos los colegios privados se adecuaron a la nueva disposición y que sólo dos quedaron en esta discusión: el Norbridge y el Juan Salvador.





"Una cosa son los subsidios por oportunidad y conveniencia del gobierno de turno y otra es que se cumpla con la ley", señaló Cornejo, y agregó: "No fomentamos la educación privada, pero tampoco la atacamos. Hay un sector que hace muy bien su tarea y si se ajusta a la ley mantendremos los subsidios".





Desde SADOP, sindicato que nuclea a los docentes privados, han advertido de que desde la puesta en vigencia de la disposición de la Dirección de Educación Privada hay mucha preocupación de los padres respecto al futuro de los chicos que concurren a esos dos colegios, pero también de parte de los docentes, que ven peligrar su fuente laboral.





En este contexto, cuando empiece a sesionar el Consejo Federal de Educación habrá una manifestación en la puerta del hotel Intercontinental para expresar el repudio a la medida.





La pelea por los subsidios está focalizada en la atención de chicos con talentos especiales que realiza el colegio Norbridge. Dado que no presentó la documentación el año pasado para seguir recibiendo ese subsidio y Alfredo Cornejo dio de baja un decreto que lo abarcaba especialmente, perdió el aporte del Estado para este ciclo lectivo. Tras una apelación ante la DGE , el colegio está a la espera de que sea reconsiderada la situación. Si esto no sucede ya avisó que dejará de prestar el servicio para el Nivel Medio al ser gratis, y debería aumentar al doble la cuota de los chicos de la primaria.





Mientras que el Norbridge sostiene que el subsidio corresponde porque el artículo 93 de la Ley Nacional de Educación obliga a todos los distritos a apoyar programas de chicos de alto rendimiento, para el gobierno escolar el decreto firmado por Francisco Pérez estableció una excepción al régimen general, pero avanzó sobre lo dispuesto por la ley provincial al respecto, modificándola. Es decir, excediendo su alcance legal.





De acuerdo con el decreto 2.633 este tipo de colegios privados puede hacer un pedido de subsidio del 100% (como lo hace, por ejemplo, el de los Niños Cantores) hasta el 30 de julio, cuando deben acreditar, documentación mediante, que el instituto posea una matrícula reducida en función de características especiales que lo hagan único en su género, que exista imposibilidad por parte del Estado de cubrir necesidades específicas de ese alumnado y que respete el número de alumnos becados. En 2016 el Norbridge no presentó este recurso y por eso, ahora, ante la derogación del otro decreto, presentaron un recurso administrativo.





En los considerandos por los cuales Cornejo dio de baja el decreto de Paco, explica: "Que mantener en vigencia el decreto Nº2572/15 lesionaría gravemente la igualdad de trato entre las instituciones educativas, ya que cada una de ellas por propia existencia tiene un proyecto educativo institucional que por sus características hace única su oferta educativa e igualmente valiosa para la sociedad democrática y plural, sin que ello determine la necesidad de régimen de excepcionalidad al régimen general de excepción de aportes".