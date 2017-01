Cornejo: "En Mendoza, este año fue mejor que el 2015"

El gobernador Alfredo Cornejo mantuvo este miércoles una entrevista con el programa "Séptimo Día", de Canal 7, donde hizo un balance del primer año de su gestión y se refirió a temas candentes, y algunos urticantes, que marcaron la agenda política y económica de la provincia.Sin embargo, el mandatario resumió que " en Mendoza , este 2016 fue mejor que el 2015"."Yo propuse un programa de gobierno que lo estamos ejecutando y que tiene que ver con mejorar los servicios sustantivos del Estado. Nosotros creemos que los masivos (educación, salud, seguridad, administración de Justicia) son los prioritarios. Estos servicios se llevan el 80% de los dineros del Estado, y si bien se ha puesto mucho dinero en los últimos años, los resultados son pobres. Por eso en este año todas las leyes las hemos dirigido a esas áreas. Vamos a seguir con ese esquema pero sin cambios duros", argumentó el gobernador.Con respecto a la polémica transformación de la Empresa Provincial de Transporte Mendoza (EPTM) a una "sociedad anónima", Cornejo aseguró que "los dirigentes gremiales dicen cualquier cosa" y adelantó que el 1º de febrero comenzarán las paritarias en toda la administración pública."El caso de la EPTM es el mismo que el de Obras Sanitarias y Aysam, que es una sociedad anónima, con participación de los empleados pero donde el capital es del Estado. O sea, a eso se lo llamó estatización y a esto se lo llama privatización, y es la misma figura jurídica que prevé el Código Civil. Por eso se tergiversa el debate y se da por consentidas cosas que no son", se quejó el gobernador.Y agregó, mandando un mensaje a los dirigentes: "Todos los gremios estatales tienen que estar predispuestos a conversar, que el gobernador también estará predispuesto a escuchar para llegar a un entendimiento. Pero la diferencia es que yo no dejaré de defender el interés general, el del hombre de a pie".Acerca de la marcha de la economía, Cornejo afirmó que "en este 2017, Mendoza crecerá moderadamente"."Debo reconocer que se creó una expectativa acera de una mejoría de la economía, que no ocurrió y que yo no generé en la provincia. Los ciudadanos son inteligentes y saben que de un contexto malo no se sale de la noche a la mañana. Ahí hubo un error", indicó, aunque "yo creo que en 2017 la economía va a arrancar; el crecimiento no será explosivo, será moderado, y en Mendoza nos irá bien si hacemos un ordenamiento del Estado. Hemos avanzado mucho en el control del déficit provincial".El mandatario puntualizó que en los últimos años "el turismo nos ha sostenido: el empleo público ha crecido y el empleo privado se ha mantenido gracias al crecimiento del turismo. Tenemos mucha montaña desaprovechada. También hay mucho para crecer con el vino. Somos competitivos, aunque tenemos que reconvertirnos porque San Juan, por ejemplo, ha ido un poquito más rápido. Hay una buena oportunidad con las energías renovables, para agregarle valor a nuestra metalmecánica. En algunos sectores de la agroindustria tenemos también una buena oportunidad"."Estoy conforme con mi gabinete, entonces por qué cambiar. Debemos repasar algunas terceras líneas y saber por qué no funcionan del todo bien. Podría haber algunos cambios pero no creo que sean rimbombantes como los ocurridos en el gabinete nacional (por la salida del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay)".Para concluir la entrevista, el gobernador de la provincia dio un mensaje a los mendocinos de cara a este Año Nuevo: "Me he sentido muy acompañado por los ciudadanos comunes y estoy muy agradecido a todos ellos. También un agradecimiento especial a todos los empleados públicos con vocación de servicio".